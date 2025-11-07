ËÌÄ«Á¯¤ÎÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡¢EEZ³°Íî²¼¤«¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï¾ðÊó¼ý½¸¤Ê¤É»Ø¼¨
7Æü¸á¸å0»þÈ¾¤¹¤®¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÏÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë1È¯¤òÈ¯¼Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎEEZ¡áÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°è¤Î³°¤ÎÆüËÜ³¤¤ËÍî²¼¤·¤¿¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÉ±Ò¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ï¸á¸å0»þ34Ê¬º¢¡¢ËÌÄ«Á¯À¾´ß¤«¤éÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë1È¯¤òÅì¤ÎÊý¸þ¤ËÈ¯¼Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ï¡¢ºÇ¹â¹âÅÙ50¥¥íÄøÅÙ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎEEZ¡áÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°è¤Î³°¤ÎÆüËÜ³¤¤ËÍî²¼¤·¤¿¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½»þÅÀ¤ÇÈï³²¤Î¾ðÊó¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´Ú¹ñ·³¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢È¯¼Í¤ÏËÌÄ«Á¯ËÌÀ¾Éô¤ÎÂç´Û¤«¤é¤Ç¡¢¤ª¤è¤½700¥¥íÈô¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹â»Ô¼óÁê
¡Ö¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¡¢¤Þ¤¿¤µ¤é¤Ë°ÂÁ´³ÎÇ§¤ÎÅ°Äì¤Ê¤É¤ò»Ø¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤Â³¤¡¢¾ðÊó¼ý½¸¤ËÊÆ´Ú¤È¤âÏ¢·È¤·¤ÆÅØ¤á¤ë¤È¤¤¤¦»Ý¡¢ËÉ±ÒÂç¿Ã¤«¤é¤â»Ø¼¨¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×