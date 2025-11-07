2026年3月13日に公開される山粼賢人主演『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』に稲葉友が宇佐美時重役で出演することが決定。あわせてキャラクタービジュアルが公開された。

シリーズ累計発行部数3,000万部を突破する人気コミック『ゴールデンカムイ』（集英社ヤングジャンプ コミックス刊）。明治末期の北海道を舞台に、莫大なアイヌの埋蔵金を巡る一攫千金ミステリーと、厳しい大自然の中で一癖も二癖もあるキャラクターたちが躍動するサバイバルバトルアクションが人気を博している。その独特の世界観から「実写化は不可能」と言われていた本作の一大実写化プロジェクトが、2024年1月19日公開の映画を皮切りに始動。映画公開週1月19日～21日の週末動員ランキングでは堂々のNo.1を獲得（興行通信社調べ）した。そんな盛り上がりを引き継ぐ続編として、WOWOWにて『連続ドラマW ゴールデンカムイ －北海道刺青囚人争奪編－』 が放送・配信された。そして映画第2弾となる続編が幕をあける。

主人公の元陸軍兵・杉元佐一役で主演を務めるのは、『キングダム』シリーズ、『今際の国のアリス』シリーズなどの山粼。杉元と共に埋蔵金の在りかの手掛かりが描かれた「刺青人皮（いれずみにんぴ）」を求めて旅をするアイヌの少女・アシリパを山田杏奈が演じる。そのほか、眞栄田郷敦、玉木宏、矢本悠馬、工藤阿須加、胗俊太郎、大谷亮平、中川大志、北村一輝、池内博之、井浦新、舘ひろしらがキャストに名を連ねる。

制作プロダクションは、『キングダム』シリーズ、『国宝』を手がけたCREDEUS。脚本は黒岩勉、音楽はやまだ豊が続投し、監督は、『連続ドラマW ゴールデンカムイ －北海道刺青囚人争奪編－』の第3話と第5～8話を手がけた片桐健滋が新たに担当する。

稲葉が演じる宇佐美時重は、今作に欠かせない登場人物の一人である、第七師団随一の“ヤバイ”男。『仮面ライダー』シリーズ、『HiGH&LOW』シリーズなどの映画・ドラマ・舞台をはじめ、ラジオパーソナリティーとしても活躍する稲葉が、さわやかさは封印し、最大級の妖しさをはらんで宇佐美を怪演。また、『仮面ライダー』シリーズなどの戦隊シリーズで培った身体能力を活かし、今作では網走監獄の激戦に挑む。

公開されたキャラクタービジュアルは、原作でも話題となった宇佐美のチャームポイントである両頬の“ホクロ君”も描かれている。

また、発表に際して宇佐美役の稲葉と制作陣からのコメントが到着した。

・稲葉友（宇佐美時重役）コメント

宇佐美時重役を演じさせていただきました、稲葉友です。ゴールデンカムイの世界に飛び込ませていただけること、俳優としても原作のファンとしても心から嬉しく思います。同時に多くの人に愛されている宇佐美というキャラクターを演じるプレッシャーも強く感じましたが、心強いスタッフの皆様やすでに前作から体現しているキャストの皆様と共に作り演じることで宇佐美になることが出来ました。壮大なスケールの作品ですが、細部までお楽しみいただけたら嬉しいです。

・制作陣コメント

個性豊かな第七師団ですが、いよいよ宇佐美が登場です。耽美な容姿、鶴見への忠誠、そしてスイッチが入った時の攻撃性の高さなど...際立つ個性とギャップは稲葉さんなら成立させてくれるのではと思いオファーに至りました。そして、その期待は撮影を終えて確信に変わりました。稲葉さんのこれまでのイメージとは一味違った新たな側面を存分に発揮し、スクリーンの中で縦横無尽に暴れていただいています。頬に描かれているホクロ君がどのようにして生まれたかも見どころです。是非お楽しみにしてください！（文＝リアルサウンド映画部）