工藤阿須加日本の俳優。埼玉県出身。1991年8月1日生まれ。
女子生徒が男子2人に絡まれる場面で鬼塚が颯爽と助けに現れ話題となった
スポニチアネックス
28年ぶりに復活した鬼塚英吉が令和の高校生と向き合う内容で、不登校生徒の
オリコンニュース
平成と令和の教育現場のギャップを描き、SNSで驚きの声が相次いでいる
Real Sound
一部メディアで「和久井映見似」と報じられたことが話題になっている
集英社オンライン
工藤の知人によると、彼女とはすでに3年ほど交際しているという
週刊女性PRIME
ドラマ公式Xが、元アイドルの市川美織が出演しているシーンの写真を公開
女性自身
里芋の葉っぱを頭に載せ、「ジブリのあのワンシーンを笑」とコメント
日刊スポーツ
白いワンピース姿の美女と歩いていたといい、この美女に工藤の知人が言及
FRIDAYデジタル
コロナ禍で思うように仕事ができなくなり、農業に取り組み始めた工藤
読売新聞オンライン
父の公康氏が「じっくり考える時間があってもいい」と声をかけてくれたそう
2018年から2年半にわたって水曜パーソナリティーを務めている工藤
工藤は年上の女性と楽しそうに話し、紳士的な振る舞いも見せていたという