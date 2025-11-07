『呪術廻戦』禪院直哉の声優は誰？予想でトレンド入り「誰がくるかなっ♪」「俺たちが求めていたもの」
『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』が、本日7日に公開された。新キャラクター・禪院直哉のキャストが、本日夜に開催される初日舞台あいさつにて公式発表される予定で、ネット上では、まだ見ていないファンから期待と予想の声であふれている。
【画像】顔がヤバい！新キャラの禪院直哉 公開された『呪術廻戦』死滅回游の新カット
禪院直哉は原作で強烈なインパクトを残したキャラクターで、Xでは現在、「直哉の声優」「禪院直哉」のワードがトレンド入りしており、ファンは「禪院直哉、ちゃ〜んとドブカスで安心した 俺たちが禪院直哉に求めていたものが映像に…！」「呪術廻戦見てきた 禪院直哉さんの声優については伏せさせて頂きますが、ホンマに良かったです」「禪院直哉少ししか出番ないと思ってたけど、ガッツリ出てたし、お話ししてくれたし、めちゃ動いて戦ってたから最高過ぎた」などと反応。
まだ、鑑賞していないファンは「今日は夜映画行くまでX見ない 禪院直哉の声優を知らないまま見るんだ」「なんと！！！ぼちぼち禪院直哉の声優さんが発表されるだと…！！！！誰がくるかなっ誰がくるかなっ♪」などの声をあげている。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』が2026年1月より放送される。
