中国国営中央テレビ（CCTV）は29日、中国で13の1億トン級油田と26の1000億立方メートルガス田が見つかったとする記事を配信した。中国自然資源部によると、中国は石油とガスを新ラウンドの鉱産資源探査突破戦略行動において特に重視し、累計で4500億元（約10兆3500億円）近くを投じ、タリム、オルドス、渤海湾で、13の1億トン級油田と26の1000億立方メートルガス田を含む225の中大規模油田・ガス田が見つかった。同部によると、中