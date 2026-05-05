メジャーリーグで毎年発表される最高名誉の個人賞の1つが『サイ・ヤング賞』。野球ファンにはなじみ深いタイトルだが、名前は知っていても、その中身について詳しく説明できる人は意外と少ない。【写真】MVP受賞で妻・真美子さんとデコピンと記念撮影に応じる大谷翔平MLBで最も優れた投手に贈られる『サイ・ヤング賞』この賞はメジャーリーグベースボール（MLB）で、その年に最も優れた投手に贈られるタイトル。1956年に創設さ