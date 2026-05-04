私はナナ（31）。今日は息子のユウ（5歳）と、オープンしたての駄菓子屋さんに行きました。お店をまわって見た限り、リーズナブルなお菓子ばかりに見えたので、「10個まで買っていいよ」と言ってしまったのです。ところが、お会計は3,560円。1個500円のグミを7個も選んでいたのでした……。その場は仕方がなく支払いましたが、「他のママならどうするのだろう」と思い、ママ向けの掲示板に今日あったことを書き込みました。意見は