ÂçÃ«æÆÊ¿à¼õ¾Þ¥é¥Ã¥·¥åá¤ÎËë³«¤±¡¡¥Ñ¥Ñ¤Ç¤â¥¤¥Á¥í¡¼Ä¶¤¨¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ
¡¡£Í£Ì£Âµ¡¹½¤Ï£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£·Æü¡Ë¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡Ê£Ó£Ó¡Ë¾Þ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤¬Æ±¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î£²£°£²£³Ç¯¤«¤é£³Ç¯Ï¢Â³£´ÅÙÌÜ¤Ç¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤Ç¤Ï»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÆ¤Ó¼õ¾Þ¥é¥Ã¥·¥å¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤«¡££Ó£Ó¾Þ¤ÏÂÇ·â¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Ï»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡Ê£Ä£È¡ËÉôÌç¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÁª¼ê¤Ç¤Ï£°£±¡¢£°£·¡¢£°£¹Ç¯¤Ë³°ÌîÉôÌç¤Ç£³ÅÙÁª¤Ð¤ì¤¿¥¤¥Á¥í¡¼¡ÊÅö»þ¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¤òÄ¶¤¨¤Æ»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤ÎÂçÃ«¤Ï½Ð¾ì¤·¤¿£±£µ£¸»î¹ç¤Ç£µ£µËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££¶·î¤«¤éÅê¼ê¤È¤ÎÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¤òÍú¤¤Ê¤¬¤é¤â¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ò¹¹¿·¤·¡¢£Ï£Ð£Ó£±¡¥£°£±£´¤Ï¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤Î£±°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòµ¨¤«¤é¤Û¤Ü£Ä£È¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡á¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤ò¾å²ó¤ë£µ£¶ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£³£²ÂÇÅÀ¤Ç¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°£²´§¡££¸·î£²£¸Æü¡ÊÆ±£²£¹Æü¡Ë¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¾å£²£±¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë£±»î¹ç£´È¯¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£´Ê¬¤Ê¤¬¤é¶Ã°ÛÅª¤ÊÂÇÎÏ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ½ª¸õÊä¤Ë¤Ï¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë¥¤¥¨¥ê¥Á¡Ê¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢±É´§¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤ÏÂçÃ«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£³Æü¡ÊÆ±£±£´Æü¡Ë¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥°£Í£Ö£Ð¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ì¤Ð£³Ç¯Ï¢Â³£´ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Î¼õ¾Þ¤ÏÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢£´ÅÙÌÜ¤Î¡ÖËþÉ¼¡×¤È¤Ê¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤âÎ¾¥ê¡¼¥°¤Î·æ½Ð¤·¤¿ÂÇ¼Ô¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¥Ï¥ó¥¯¡¦¥¢¡¼¥í¥ó¾Þ¡¢Ç¯´ÖºÇÍ¥½¨£Ä£È¤Î¥¨¥É¥¬¡¼¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¾Þ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÈÀìÌç²È¤¬º£µ¨³èÌö¤·¤¿Áª¼ê¤òÁª¤Ö¥ª¡¼¥ë£Í£Ì£Â¤âÆ±Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡£´·î¤ËÂè£±»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿àÂçÃ«¥Ñ¥Ñá¤Ï²¿´§¤Ëµ±¤¯¤Î¤«¡£