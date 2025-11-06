

左から岩本照、ラウール、渡辺翔太

アイドルグループ・Snow Manの岩本照、渡辺翔太、ラウールが11月4日、東京に冬の到来を告げる風物詩「六本木ヒルズ けやき坂イルミネーション点灯式」に登場した。ホリデーシーズンにぴったりの冬らしい衣装に身を包んだ３人が、幻想的にライトアップされたランウェイを「Christmas wishes」の楽曲に合わせて闊歩。会場を一気に華やかなムードに包み込んだ。

登場後の挨拶で、渡辺は「みんなで手を振って出ようって言ってたのに、ラウールさんはすごいかっこよく出てきて、話が違うじゃないか！ってなりました（笑）。パリコレ経験者は違いますね」と、早速会場の笑いを誘った。

そして、3人の「Merry Christmas !」の掛け声と共に、約93万灯のLEDが一斉に点灯。全長400mの六本木けやき坂通りが、眩い光の海へと変貌した。

イルミネーションを点灯した感想を聞かれると、渡辺は「段々下からブルーになっているんですね」と感嘆。すると岩本は「渡辺ブルーですね」と返答し、会場を和ませた。

さらに、初の男性ゲスト選出についてラウールは、「“スノーキング”ってことですもんね。我ながらぴったりだなと思いました！」と、グループ名にちなんだ“スノーマン（Snow Man）”と「スノーキング」をかけて満面の笑みでコメント。堂々の「ぴったり宣言」で自信をのぞかせた。

けやき坂の景色に一番似合うメンバーは？という質問に、岩本は宮舘涼太の名を挙げた。「舘様ですかね。普段からイルミネーションみたいな感じのゴージャスさがすごい方なので、相乗効果で（笑）より映えそうだなとパッと出てきたのは舘様でした」と、その理由を語り、メンバー愛を見せた。

今年のクリスマスをメンバーと過ごすなら？という問いに渡辺は、「今年は12月23日から東京ドームでコンサートがあるので、Snow Manでクリスマスを楽しみながら、会場に来てくれる皆様を楽しませることに徹したいなと思っています」と、ドーム公演でのファンとの特別なクリスマスを約束。ラウールも「東京ドームを埋めてくれるお客さんのイルミネーションもそこでしか見れない景色なので、楽しみです」と、ライブへの期待を膨らませた。

最後にラウールは、けやき坂イルミネーションの美しさを熱弁し、「忘れたくない日に、忘れたくない人と、忘れたくない思い出を作りに見に来てもらえたらと思います」と、ロマンチックなメッセージを贈り、イベントを締めくくった。