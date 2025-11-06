【ガスト】従業員が選ぶ＜ガチ旨メニューベスト5＞「チーズINハンバーグ」魔改造アレンジも：デカ盛りハンター
「テレ東プラス」では、10月31日（金）に放送された「ガストの従業員175名が選んだガチ旨メニューBEST10」から、BEST5をプレイバック！
【動画】【ガスト】従業員が選ぶ<ガチ旨メニューBEST10！>「チーズINハンバーグ」アレンジも
「ガスト」従業員175名にアンケートを実施。従業員が本気で選んだ“ガチ旨メニュー”を、ランキング形式で紹介する。
【第5位】ビーフ100% 粗挽き肉厚ステーキ風ハンバーグ ミックスグリル
ハンバーグ、ソーセージ、若鶏スパイス焼きと人気の肉メニューを盛り合わせた、大満足のボリュームプレート。
つなぎを一切使わない2種の粗挽きビーフに、5種類のスパイスを効かせたハンバーグは、噛むほどに肉の旨みがあふれ出す。
【第4位】チーズINハンバーグ
累計販売数2億食を突破した超人気商品は、従業員からの支持も圧倒的。12種類の濃厚チーズと、あふれ出す肉汁が見事にマリアージュした逸品。
従業員のおすすめは、ハンバーグの上部をくり抜いてライスを入れ、チーズリゾット風に仕上げる“魔改造アレンジ”。とろけるチーズと旨みが渾然一体となり、スプーンが止まらなくなる味わいだ。
【第3位】から好し合盛り定食 4個（ハニーマスタード）
店舗で一つひとつ丁寧に鶏の皮を伸ばし、どこを食べてもパリッとジューシーな極上食感を実現。
あまじょっぱいハニーマスタード味は、従業員が「毎日食べても飽きない！」と言うほどやみつきになる味。スタンダードな「から揚げもも」は、「からあげグランプリ®」東日本しょうゆダレ部門で8年連続金賞受賞を誇る。
【第2位】3種きのこと炙り生ハムのピザ
見た目にも美しい秋の新メニュー。
きのこの食感と生ハムの塩味が食欲をかき立て、とろとろ卵との相性も抜群。このボリュームで1,000円未満というコスパの良さもポイントだ。
【第1位】ガストビーフステーキ 希少赤身約100g
赤身の中でもやわらかく、旨みの濃い希少部位を厳選。「肉本来の味を楽しんでほしい」と焼き加減にもこだわった数量限定メニューだ。
希少部位ながら価格は1,099円（※店舗により異なります）。従業員が「休憩の時に毎回食べる」と語るのも納得の一皿。
