今年の「流行語大賞」ノミネート30語発表、毎年批判多い“野球用語”はゼロに
今年の「T＆D保険グループ新語・流行語大賞」ノミネート30語が、11月5日に発表された。年間大賞とトップテンは12月1日に発表となる。
ノミネートされた30語は次の通り。
エッホエッホ／オールドメディア／おてつたび／オンカジ／企業風土／教皇選挙／緊急銃猟・クマ被害／国宝（観た）／古古古米／7月5日／戦後80年・昭和100年／卒業証書19.2秒／チャッピー／チョコミントよりもあ・な・た／トランプ関税／長袖をください／二季／ぬい活／働いて働いて働いて働いて働いてまいります・女性首相／ビジュイイじゃん／ひょうろく／物価高／フリーランス保護法／平成女児／ほいたらね／麻辣湯／ミャクミャク／薬膳／ラブブ／リカバリーウェア
なお、例年ノミネートされる用語が多く、また、流行語大賞に選ばれることも多い（2021年「リアル二刀流／ショータイム」、2022年「村神様」、2023年「アレ A.R.E.」）ため、一部から批判の声も上がる野球に関する用語は、今年はノミネート30語にはひとつも入らなかった。
