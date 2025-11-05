Snow Manの目黒蓮が、11月4日に行われた『第42回ベストジーニスト2025』授賞式に登壇。「一般選出部門」を2年連続で受賞し、その存在感をあらためて示した。

【画像】目黒蓮のスタイル際立つデニムオンデニムコーデ（全5枚）

■目黒蓮がスタイル際立つデニムオンデニムの着こなしを披露！

授賞式では、淡いブルーのデニムジャケットとワイドパンツを合わせたデニムオンデニムスタイルで登場。

インナーには柄シャツを重ね、キャメルカラーのネクタイをアクセントに。上品さと抜け感が共存する、洗練された着こなしを見せた。

■朝の情報番組で見せた“プク顔”や笑顔も話題に

朝の情報番組『ZIP!』『DayDay.』（ともに日本テレビ系）、『ノンストップ！』『めざましテレビ』（ともにフジテレビ系）などにも出演し、各番組の公式SNSではオフショットが続々公開。

頬をぷくっと膨らませて指差す“ノンストップポーズ”を披露したり、「協議会選出部門」を受賞した松本若菜と“めざましくん”を手に並び、柔らかな笑顔を見せたりする姿が注目を集めた。

■FINEBOYS編集部も「うちのエース！」と称賛

また、専属モデルを務める『FINEBOYS』の公式SNSも「うちのエース、さすがの存在感」とコメント。盾を手に笑顔で手を振る目黒の写真を公開し、その晴れやかな姿を称えた。

ファンからは「2年連続すごい！」「目指せ殿堂入り！」「爽やかすぎる」「デニム王子すぎる」「神コーデ」「プク顔かわいすぎる」「プク顔は反則」など、祝福と称賛の声が相次いでいる。

