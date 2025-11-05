全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・東京御殿のスープカレーの店『マジックスパイス東京御殿』です。

元祖でありながら未知なる味わいに胸躍る

扉を開くとスパイスをイメージしたBGMが流れる、スープカレーの元祖としても有名なこちらのお店。唯一無二と評判のスープには、厳選した骨付き鶏に加え、大根や白菜など普通のカレーでは見かけない野菜なども使用。

チキンカレー1420円（辛さ極楽＋300円）（季節の野菜＋280円）

『マジックスパイス東京御殿』チキンカレー 1420円（辛さ極楽＋300円）（季節の野菜＋280円） 季節の野菜は、ゴーヤにニンジン、ヤングコーンなど。辛さを涅槃以上にすると、コクとキレもグッと増す

口に運べばポトフのようなやさしい甘みがあり、それがピリッとしたスパイスのキレ、香りと融合して未知なる味わいを生み出している。また、すべての具材を手鍋で煮込むため、トッピングによってスープの味わいが変化するのも醍醐味のひとつ。

ぜひあなただけのMSカレーを創造して、“マジスパワールド”を五感で体感して欲しい。

『マジックスパイス東京御殿』店長：松本英樹さん

店長：松本英樹さん「辛いものが苦手でなければぜひ涅槃（ねはん）以上をお試しあれ」

『マジックスパイス東京御殿』

［店名］『マジックスパイス東京御殿』

［住所］東京都世田谷区代沢2-30-14

［電話］03-6413-8835

［営業時間］平日：11時半〜15時半、17時半〜22時半、土・日・祝：11時半〜22時半

［休日］火・水

［交通］小田急線他下北沢駅小田急中央口より徒歩5分

※画像ギャラリーでは、シーフードたっぷりのスープカレーの画像がご覧いただけます。

撮影／大西陽、取材／編集部・荒川

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年9月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

