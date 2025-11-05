15分で完成！簡単ペペロンチーノ 大葉とシラスで【材料】（2人分）スパゲティー 200g大葉 40枚シラス 70gニンニク 1片赤唐辛子 2本塩 適量粗びき黒コショウ 適量しょうゆ 少々オリーブ油 大さじ 1EVオリーブ油 少々【作り方】1、鍋にたっぷりのお湯を沸かし、分量外の塩を入れ、スパゲティーをゆでる。大葉は粗みじん切り、ニンニクは薄切り、赤唐辛子は半分に折って種を取る。2、フライパンにオリーブ油とニンニク、赤唐辛子を入れて中火〜強火にかける。3、香りがたったらシラスを加えてサッと炒め、スパゲティーとゆで汁少々、大葉、塩、粗びき黒コショウを入れて全体を和える。サッと炒めるだけでOKなので、スパゲティーがゆで上がる直前に火にかけましょう。また、シラスの塩分があるので塩は控えめに。4、仕上げにしょうゆとEVオリーブ油をまわしかける。