ニンニク香る極上の一皿！みんなが選んだ【ペペロンチーノ】人気レシピランキングTOP7
オイル系パスタの定番「ペペロンチーノ」。
オリーブ油、ニンニク、赤唐辛子と少ない材料で手軽に作れて、シンプルだからこそアレンジの幅は無限大。食材を変えるだけで、さらにおいしくオシャレなパスタを楽しめます。
そこで今回は、ペペロンチーノパスタの人気レシピランキングTOP7を発表！
王道から個性派アレンジまで登場するため、レパートリーを広げるのに役立ちますよ。
【人気NO.1】大葉とシラスのペペロンチーノ
大葉の爽やかな風味とシラスの旨味を効かせた、和風ペペロンチーノです。仕上げに醤油を足すのがおいしさの秘訣。ニンニクの香りが食欲をそそり、日本人好みの味わいで幅広い世代に喜ばれます。
【人気NO.2】本格プロの味。ペペロンチーノ
素材本来の味を最大限に引き出す、基本のシンプルレシピです。ニンニクと唐辛子をじっくり熱し、泡が立ってきたら香りと旨味がオイルに移った合図。茹でたてのパスタを直接フライパンに入れ、一気にオイルとからめて仕上げましょう。
【人気NO.3】ナスのペペロンチーノ
油と相性が良い「ナス」はペペロンチーノにぴったりの具材。棒状に大きく切り、存在感を出しましょう。しっかり油を吸わせてトロッとしたナスは絶品。ニンニクの風味も相まってフォークが進みます。
【人気NO.4】タラコペペロンチーノ
人気のタラコスパをペペロンチーノ風にアレンジ！ タラコの旨味とニンニクの風味がマッチし、ほど良い塩分がしっかり味を引き締めてくれます。タラコはちょっとしっとり、半生くらいの焼き加減にするのがポイントです。
【人気NO.5】桜エビとキャベツのペペロンチーノ
洋と和の良いとこどりの一皿。桜エビの風味がニンニクの香ばしさに引き立てられ、キャベツのやさしい甘みが口に広がります。仕上げに粉チーズでコクをプラスしましょう。最後まで飽きずに食べられますよ。
【人気NO.6】栄養満点。小松菜とベーコンのペペロンチーノ
小松菜×ベーコンの黄金コンビはペペロンチーノとも好相性。仕上げの醤油で味が引き締まり、小松菜のシャキシャキ感とニンニクの風味がやみつきになります。彩りも良く、栄養も食べ応えもGOOD。
【人気NO.7】ホタテとブロッコリーのペペロンチーノ
ニンニクの香りとホタテの旨味がオイルに移り、たまらない味わいです。ホタテ缶を使って、手軽に贅沢パスタを楽しめます。ブロッコリーはほかの野菜に代えてもOK。多彩なアレンジができそうですね。
ペペロンチーノの決め手は乳化！
ペペロンチーノのおいしさを左右するのは「乳化」です。「乳化」とは、オリーブオイルとパスタの茹で汁をなじませる過程のこと。これが上手くできると、油っぽさが消えてパスタ全体にソースがしっかりからみ、まろやかな味わいに仕上がります。
パスタから出るでんぷんの量が濃厚であるほど、オイルと混ぜたときに乳化しやすいです。お湯1ℓ・塩10gを目安に、茹でながらしっかり塩味をつけることで仕上がりの味がぶれません。
オイルと同じくらいの量のゆで汁を少しずつ加えながら混ぜましょう。一度に加えると分離してしまうので、何回かに分けて加えるのがポイントです。
ソースに空気を含ませることで乳化が進みます。お玉や菜箸で全体が白っぽくなるまでグルグルと混ぜながら煮詰めましょう。白くなってとろみがつけば、乳化OKです。
(川原あやか)
15分で完成！簡単ペペロンチーノ 大葉とシラスで
【材料】（2人分）
スパゲティー 200g
大葉 40枚
シラス 70g
ニンニク 1片
赤唐辛子 2本
塩 適量
粗びき黒コショウ 適量
しょうゆ 少々
オリーブ油 大さじ 1
EVオリーブ油 少々
【作り方】
1、鍋にたっぷりのお湯を沸かし、分量外の塩を入れ、スパゲティーをゆでる。大葉は粗みじん切り、ニンニクは薄切り、赤唐辛子は半分に折って種を取る。
2、フライパンにオリーブ油とニンニク、赤唐辛子を入れて中火〜強火にかける。
3、香りがたったらシラスを加えてサッと炒め、スパゲティーとゆで汁少々、大葉、塩、粗びき黒コショウを入れて全体を和える。
サッと炒めるだけでOKなので、スパゲティーがゆで上がる直前に火にかけましょう。また、シラスの塩分があるので塩は控えめに。
4、仕上げにしょうゆとEVオリーブ油をまわしかける。
(川原あやか)