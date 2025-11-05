日産自動車（以下、日産）はジャパンモビリティショー2025のプレスデイで、新型『マイクラ』を参考出品した。日本ではかつて『マーチ』と呼ばれたコンパクトモデルで、展示された6代目は電気自動車（BEV）となる。

K10型と呼ばれる初代マーチ（欧州名：マイクラ）は1982年にデビュー。車名は公募され、近藤真彦が出演した『マッチのマーチはあなたの街にマッチする』というキャッチコピーのCMをご記憶の方も多いだろう。また、ジョルジェット・ジウジアーロによるデザインは、フォルクスワーゲン・ゴルフ、フィアット・ウーノといった彼の名作を彷彿させ、偉大なスモールカーの1台に挙げられる。



ジャパンモビリティショー2025のプレスデイに参考出品された新型日産マイクラ。 上野和秀

その後、2〜4代目とモデルチェンジを重ねたが、5代目は欧州のみでの販売。日本へは導入されなかった。そして6代目は今年の5月に、『ルノー5 Eテック・エレクトリック』ときょうだい車となる欧州向けBEVとして誕生した。

生産はルノー・グループでEVを担当する企業『アンペア』の、フランス・ドゥエー工場で行われる。そこではふたつのモジュール式プラットフォーム『AmpRスモール』（A/Bセグメント）と『AmpRミディアム』（Cセグメント）を元に、以下のモデルを生産している。

・ルノー：メガーヌEテック（2022年）、セニックEテック・エレクトリック（2024年）、5 Eテック・エレクトリック（2024年）

・アルピーヌ：A290（2024年）

・日産：マイクラ（2025年）

・三菱：エクリプス・クロス（2025年）

同じ工場で生産されるルノー5との違いは？

UK編集部のレポートによれば、新型マイクラの欧州仕様は以下のスペックとなる。

日産マイクラ52kWhエボルブ（欧州仕様）のスペック

英国価格：2万1495ポンド（約425万円）

全長×全幅×全高：3950×1780×1500mm

最高速度：149km/h

0-100km/h加速：8.0秒

航続距離：418km

電費：6.6km/kWh

車両重量：1524kg

駆動用バッテリー：52.0kWh

急速充電能力：100kW（DC）

最高出力：150ps

最大トルク：24.9kg-m

ギアボックス：1速リダクション／前輪駆動



日産マイクラ（上）とルノー5（下）は同じ工場で生産されるきょうだい車だ。 日産自動車/ルノー

一方、同じ工場で生産されるきょうだい車のルノー5は以下のようなスペックだ。

ルノー 5 E-テック・アーバンレンジ・エボリューション（英国仕様）のスペック

英国価格：2万2995ポンド（約448万円）

全長×全幅×全高：3922×1774×1498mm

最高速度：149km/h

0-100km/h加速：9.0秒

航続距離：308km

電費：6.9km/kWh

車両重量：1388kg

駆動用バッテリー：40kWh

急速充電能力：80kW（DC）

最高出力：122ps

最大トルク：22.9kg-m

ギアボックス：1速リダクション／前輪駆動

マイクラも5もバッテリーは40kWhと52kWhが用意されるので、上記スペックが異なるのはあくまで取材車の関係。サイズも表記誤差程度の違いかほぼ同寸で、多くのコンポーネントを共用しつつ、ブランドごとのデザインを与えたモデルであることがスペックからもわかる。

開発はルノー主体だが、初期投資はルノーと日産で分担することになっており、両車をこの価格帯で実現できたのは、提携によるスケールメリットだ。

なおジャパンモビリティショー2025で新型マイクラは、プレスデイのみ展示された。横には日産の中国での合弁会社である東風日産乗用車公司が販売する『N7』も並び、両車に関しては事前のプレスリリースで『戦略的パートナーとの連携により、地域特有のニーズに寄り添った革新的なEV』とだけ触れられている。

つまり、マイクラもN7もあくまで参考出品と捉えるのがよさそうだが、2月に日産本社で展示され今回日本導入が発表された『パトロール』の例もあるので、密かに期待してしまう。それだけマイクラの実車は、魅力的なデザインに感じたからだ。