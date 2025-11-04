ゴシック超常ホラー『視える』ゾクゾク不気味なアザービジュアル トークイベントも開催決定［ホラー通信］
盲目霊媒師が“呪いの木製マネキン”と共に未解決殺人の闇に挑むゴシック超常サスペンスホラー『視える』が11月7日(金)より公開。不気味なアザービジュアルが到着した。また、トークイベントの開催も決定している。
アザービジュアルは４種。血まみれの事件現場と、おそるおそるテントの中を覗く女性をあしらったものや、殺された双子の姉の死の真相を追う霊媒師のダーシーと彼女が持ち込む木製マネキンとが対になったもの、ライトを手に暗闇を覗き込む男性をあしらったものなど、本作の不穏な世界観をぞくりとするビジュアルに落とし込んでいる。
公開日の11月7日(金)に、シネマート新宿にてトークイベント付き上映会の開催が決定。怪異系Youtuberで呪物コレクターのはやせやすひろ（都市ボーイズ）と、映画ライターの山崎圭司が登壇する。チケットは、劇場公式サイトと劇場窓口にて10月31日(金) 18時より販売開始する。
『視える』トークイベント付き上映
【日時】11月7日(金) 18：40の回（上映後 トークイベント開催）
【会場】シネマート新宿（東京都新宿区新宿3-13-3 新宿文化ビル6F・7F）
【登壇者】はやせやすひろ（都市ボーイズ）／山崎圭司（映画ライター）
【料金】2,000円（税込）均一
https://cinemart.cineticket.jp/theater/shinjuku/schedule#20251029
『視える』
11月7日(金)よりシネマート新宿ほか全国順次公開