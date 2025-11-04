カジュアルイタリアン「カプリチョーザ」、牡蠣とウニの新メニュー3種【11月13日〜1月31日】
イタリアンチェーン「カプリチョーザ」は、冬の新メニューキャンペーン『カプリッチ』を2025年11月13日(木)から2026年1月31日(土)まで実施する。期間中は、「牡蠣のアラビアータ」「ウニのトマトクリーム」「牡蠣とスカモルツァチーズのピッツァ」の3品をスペシャルメニューとして販売するほか、レギュラーメニュー「カルボナーラ」に追加できる4種のトッピングも用意される。
◆「牡蠣のアラビアータ」 1,680円
広島県産の牡蠣にトマトソースを絡めたスパゲティ。カリフラワーとブロッコリーの食感がアクセントとなり、牡蠣の旨みが引き立つアラビアータ。
「牡蠣のアラビアータ」
◆「ウニのトマトクリーム」 1,730円
濃厚でクリーミーなウニの旨みをトマトソースで包み込む一皿。仕上げにディルを添えて香り高く仕立てる。
「ウニのトマトクリーム」
◆「牡蠣とスカモルツァチーズのピッツァ」 1,980円
薫香がふわりと立ちのぼるスカモルツァチーズと、とろけるモッツァレラチーズに牡蠣をトッピング。ケッパー･アンチョビ･オリーブの塩味が味わいを引き締め、チーズのコクと牡蠣の旨みが重なり合う一枚。
「牡蠣とスカモルツァチーズのピッツァ」
◆「カルボナーラ」 1,380円 (※店舗により価格が異なる場合がある)
カルボナーラをアレンジして楽しむための追加トッピングが4種登場。
ラインアップは、ベーコン 150円/生ハム 200円/唐辛子 150円/スカモルツァチーズ 200円。
「カルボナーラ」＋トッピング〈カプリチョーザとは〉
「カプリチョーザ」は、カジュアルにイタリア料理を楽しめるレストランとして親しまれているブランド。看板商品の「トマトとニンニクのスパゲティ」や、季節感を大切にしたメニューや素材の味を活かした料理を提供している。
「トマトとニンニクのスパゲティ」