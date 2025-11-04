トヨタ新型｢ちいさな“四駆”SUV｣を日本初公開！ “サイコロ風”のカクカクボディに「可愛い」の声も！ 「シリーズ最小ボディ」＆“見晴らしサイコー”で運転快適！ 「ランドクルーザーFJ」の魅力とは？

2025年10月29日（一般公開日は31日）から11月9日まで開催されている「ジャパンモビリティショー2025」。

なかでもトヨタブースでは、10月21日に発表されたばかりの「ランドクルーザーFJ」の実車が日本初公開されました。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新型｢ちいさな“四駆”SUV｣です！（30枚以上）

今回は、そのデザインコンセプトやランドクルーザーFJが担う役割など、デザインを中心に詳しく紹介していきます。

新登場の末っ子モデルならではの魅力とは？

すでにランドクルーザーシリーズには「300」「250」「70」の3モデルがラインナップされていますが、今回登場したFJは“末っ子ポジション”を担うモデルとして、グローバル市場で販売される予定です。

しかし、末っ子ながらもランドクルーザーらしい伝統はしっかりと継承されています。

プラットフォームには、タイを中心に展開されている途上国向け世界戦略MPV「IMV」シリーズで鍛え上げられたものが採用されており、もちろんラダーフレーム構造となっています。

サスペンションはフロントがダブルウィッシュボーン、リアが4リンクリジッド。ランドクルーザーの伝統に沿ったメカニズムが取り入れられています。

さらに駆動方式には、本格的な4WDシステムを採用。当然、悪路走破性にも強いこだわりがあり、度重なるオフロード試験を通じて徹底的に弱点を洗い出しているとのことです。

今回のショーで実車を見た人からは、「カワイイ」という声が多く上がったというエクステリアデザイン。このデザインは、角を落としたサイコロをモチーフとしているそうです。

アイコニックな印象を与えるだけでなく、障害物に当たりにくいという“ランドクルーザーらしい機能性”も兼ね備えたデザインになっています。

また、このデザインは視界の良さにも貢献しており、運転席からフェンダーが見えやすく、車両感覚をつかみやすくなっています。

展示車両には小柄な女性が乗り込む姿も多く見られ、「見晴らしがよくてクルマの大きさが分かりやすいから、私でも運転しやすそう」という声が多かったそうです。

そして、エクステリアでもう一つ印象的なのが太いCピラー。この部分に、往年の「FJクルーザー」を思い出す人もいるかもしれません。

この太いCピラーにはしっかりとした理由があり、ラゲッジスペースのピラー裏部分を有効活用して、フックや台などを設ける拡張性のあるエリアにする構想があるとのこと。まさに“ギア”としての使い勝手にも工夫が凝らされています。

拡張性という点では、シンプルに見えるデザインもあえて狙ったものだそうで、カスタマイズのベースとして愛用してほしいという思いが込められています。

モビリティショーではカスタマイズ仕様も展示されており、純正のカスタマイズプランも用意されているため、ベースとなる標準仕様は“個性が映えるシンプルデザイン”としたそうです。

最後に、多くの人が気になるのが価格です。現時点では詳細な情報は明らかにされていませんが、豊田章男会長の「ランドクルーザーは、さまざまな人の命を守るクルマ。だからこそ、いろんな人に届けられるランドクルーザーも作りたい」という思いが、このランドクルーザーFJ誕生の背景にあったそうです。

“いろんな人に届ける”という言葉からも、多くの人が手に取りやすい価格で登場してくれることに期待が高まります。

ランドクルーザーシリーズのエントリーモデルとなるランドクルーザーFJ。若者にも手が届きやすい価格で登場し、将来的にはランドクルーザーシリーズのファン層を広げていくーー。

このモデルは、そんな未来へとつながる役割を担っているようです。