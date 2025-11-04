ＣＩＪ<4826.T>は物色人気が集中し、カイ気配スタートで一気に水準を切り上げている。生成ＡＩ市場の急拡大が続くなか、「物理環境と直接相互作用しながら業務を遂行するＡＩ技術」であるフィジカルＡＩに対する関心が世界的に高まっている。具体的にはロボティクス分野とＡＩの融合が象徴的で、ソフトバンクグループ<9984.T>などが今後最有力となる戦略領域として注力姿勢を明示している。そうしたなか、同社はＡＩサービスロボット「ＡＹＵＤＡ（アユダ）」が既に社会で活躍の場を広げるなど、業界でも先駆的なポジションにある。今後もソフトのバージョンアップで付加価値の高いサービスに展開する余地があり、ＡＩロボティクス分野の有力銘柄として認識される。足もとの業績も好調で２６年６月期第１四半期（２５年７～９月）決算は営業利益が前年同期比４１％増の６億３１００万円と大幅な伸びを達成しており、通期予想の上振れも期待できる状況となっている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS