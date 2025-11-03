この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【海外現地も大騒ぎ】金価格の歴史的上昇で私たちに突きつけられた現実とは…と題した緊急動画を公開したのは、アンティークコインマニアの渡辺孝祐氏と怜子氏。動画の冒頭、渡辺氏は「今日はいつもと雰囲気が違いましてね、緊急の動画ですよ」と切り出し、現在フランス・ニースから現地の熱気とともに史上初の金価格2万円超えについて解説した。



「寝て起きたら、なんと金価格が2万円超えております。いや、えらいこっちゃやで言うて」「元地金屋として、ありえないです」と、金価格急騰に信じがたい思いを吐露。過去の経験を引きつつ「私、5000円になって会社が大混乱したのを覚えてます」「地金屋さんは、訳わかんないことになってると思います」とコメント。実際、地金価格の変動時には眼鏡や工業用の会社が慌てて仕入れをする一方で、不用品を売ろうとするお得意様で現場が大混乱となる様子をユーモラスに回顧した。



続けて現在の状況を「2年前が1万円突破の動画だったんです。それから、2年で2倍になった」と振り返りつつ、「金は存在するだけで価値があるから、今みたいな先行き不安な時代には金人気が集まる」と、価格上昇の背景を分析。「個人的には、下がる理由がないかなとは思っています」と力強い見解を示した。



一方で、アンティークコイン市場への金高騰の影響については「モダンコインなど地金の価値が大きいコインは恩恵を受けているが、プレミアムが大きいウナライオンのようなコインは地金相場とイコールで連動しない」と専門的な視点で持論を展開。「価格に地金の価値がどれくらい含まれているか」を見極める目線の重要性を説いた。さらに、「金価格が話題になればなるほど、アンティークコインに興味を持つ人も増える」と、新規層の流入にも期待感を示している。



また、「金が上がるっていうことは、買い価値が下がってるんです」と、金価格上昇の裏にある通貨価値下落やインフレにも警鐘を鳴らし、「日本円の価値がダラ下がりしている」「ただ金が上がったと喜んでいるだけでは意味が違う」と本質的なメッセージを投げかけた。



動画のラストでは「10年後の“あの時買っとけば良かった”という声をずっと聞いてきたので、今も同じように心のバランスをとって投資判断を」と視聴者へアドバイス。「コインの購入・売却など何でもご相談いただければ」と呼びかけ、視聴者に親身なサポート姿勢をアピールして締めくくった。