21位サウサンプトンが監督解任…松木玖生が所属、高岡伶颯のレンタル元
サウサンプトンは2日、ウィリアム・スティル監督の解任を発表した。U-21チームのトンダ・エッカート監督が暫定的に指揮を執る。
W・スティル監督は過去にスタッド・ランス(フランス)で監督を務め、FW伊東純也やFW中村敬斗らを指揮。今季から1年でのプレミアリーグ復帰を目指すサウサンプトンの監督に就任した。ところがサウサンプトンは開幕13試合で2勝6分け5敗で24チーム中の21位と低迷。クラブは「この変更を行うことで今シーズンを好転させ、リーグの順位を回復する最善のチャンスが得られると確信している」と説明し、解任を発表した。
サウサンプトンにはMF松木玖生が所属しているがリーグ戦は2試合の出場にとどまり、2日のプレストン戦(●0-2)が9試合ぶりのベンチ入りだった。また、バランシエンヌ(フランス3部)へ期限付き移籍しているFW高岡伶颯もサウサンプトンが所属元となっている。
