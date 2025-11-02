¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯¥³¥¤¥ó¥Þ¥Ë¥¢¤¬¸ì¤ë¡È¤Ò¤È¥³¥Þ¤Ç¤ï¤«¤ë¡É³¤³°²ßÊ¾¤ÎÎò»Ë¡¡¡ØÎò»Ë¤ÎÎ¢Â¦ÃÎ¤ë¤ÈÌÌÇò¤¤¡Ù
¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯¥³¥¤¥ó¥Þ¥Ë¥¢¤ÎÅÏÊÕ¹§Í´»á¤¬¡Ö¡ÚLOT1269-1350 ³¤³°²ßÊ¾③¡ÛÂè3²ó ¥®¥ã¥é¥ê¥¢¥ªー¥¯¥·¥ç¥óTOKYO Á´½ÐÉÊ¥í¥Ã¥È²òÀâ¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤òÇÛ¿®¤·¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î´õ¾¯¤Ê²ßÊ¾¡¦¥á¥À¥ë¤Ë±£¤µ¤ì¤¿Îò»Ë¤ä¥¹¥Èー¥êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìµó¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
Æ°²èÆâ¤ÇÅÏÊÕ»á¤Ï¥®¥ê¥·¥ã¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥Ï¥¤¥Á¡¢¹á¹Á¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÏ°è¤Î²ßÊ¾¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë°ïÏÃ¤ä»Ë¼Â¤ò·Ú²÷¤Ë²òÀâ¡£¡Ö²¿ÀéÇ¯¡¢2400Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤¨¤é¤¤¤³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È¡¢2002Ç¯¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¥®¥ê¥·¥ã¡¦¥É¥é¥¯¥Þ¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò¶Ã¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤ä¡¢¡Ö1973Ç¯¤Ã¤Æ¤â¤¦50Ç¯Á°¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤È»þ¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£
¤Þ¤¿¡Ö¥Ï¥¤¥Á¸µ¡¹¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¿¢Ì±ÃÏ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º½Åü¤Î¥×¥é¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÇÇüÂç¤ÊÉÙ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡×¡Ö¹õ¿ÍÅÛÎì¤¬±¾¡¹¤ß¤¿¤¤¤ÊÎò»Ë¤â¤¢¤ë¡×¤È¼Ò²ñÇØ·Ê¤Ë¤âÆ§¤ß¹þ¤à¤Û¤«¡¢¡Ö¥³¥¤¥ó¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤¿ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¥É¥¤¥Ä¡¢¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¡¢¥Ï¥ó¥¬¥êーÄë¹ñ¤È»°¹ñÆ±ÌÁ¤òÄù·ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Îò»Ë¤ÎÅ¾´¹´ü¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿²ßÊ¾¤Î°ÕµÁ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¸ÄÊÌ¤Î¥³¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ö»ä¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥Ý¥Ö¥¸¥ç¥¤¥ß¥ó¥È¤µ¤ó¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤Î¾å¤¬64¤¬1Ëç¤À¤±¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Top Pop¡×¤È¡¢¥³¥ì¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤â¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡¢²ßÊ¾¤Î¾õÂÖ¤ä´õ¾¯À¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¡£¡ÖÃÎ¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÃÏ¿Þ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢¿§¤¬¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦¡×¤È¡¢¥³¥¤¥ó¤¬»ý¤Ä¡ÈÎò»Ë¤òºÌ¤ëÎÏ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Àï»þ²¼¤Ê¤Éº¤Æñ¤Ê»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë²ßÊ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥Ð¥Á¥«¥ó¤ÏÃæÎ©¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¥³¥¤¥ó¤ò½Ð¤·Â³¤±¤¿¡×¡Ö1940Ç¯¤Ë¥Ð¥Á¥«¥ó¤Ï¥Ë¥Ã¥±¥ë¤«¤é¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Àï»þÃæ¤Î¶âÂ°ÉÔÂ¡×¤È¡¢¥Þ¥Ë¥¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±Ô¤¤ÌÜÀþ¤òÈäÏª¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤Ë¤Ï¡Ö¼¡¤Ç¤¹¤Í¡¢LOT2000ÈÖÂæ¤«¤é¤¬ÆüËÜ¤Î²ßÊ¾³§¤µ¤ó¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆüËÜÊÔ¤Ø¤Î´üÂÔ¤âÆ÷¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç°ú¤Â³¤¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ÆÆ°²è¤ò·ë¤ó¤À¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¥³¥¤¥ó¤ò°·¤¦¤ªÅ¹¡Ø¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¥³¥¤¥ó¥®¥ã¥é¥ê¥¢¡Ù¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¥³¥¤¥ó¥Þ¥Ë¥¢¡Ù¤Ç¤¹¡ª¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¥³¥¤¥ó¤ÎÉý¹¤¤À¤³¦¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¡ØÃÎ¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡Ù¤òÇ®¤¤¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë²òÀâ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡ª¹¤¯¤ÆÀõ¤¤¡¢¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¥³¥¤¥ó¤Î¾Â¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£