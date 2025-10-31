「幻のコショウ」だけじゃない？世界の山ちゃんが過去最高売上を達成した意外な戦略
元テレビ局員の下矢一良氏が、自身のYouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」で「印象的な看板！世界の山ちゃんが最高売上を達成した理由を徹底解説」と題した動画を公開。多くの人が知る居酒屋チェーン「世界の山ちゃん」が、創業者の急逝という危機を乗り越え、過去最高売上を達成した背景にある巧みなPR戦略を解説した。
「世界の山ちゃん」という一度聞いたら忘れない店名は、創業者の山本重雄氏の才覚から生まれた。下矢氏によると、当初の店名は「串かつ・やきとり やまちゃん」だったが、電話番のアルバイトがふざけて「世界の山ちゃんです」と応答したのを山本氏が「面白い！」と即採用したという。このように、山本氏は社長自身が「鳥男」というキャラクターになるなど、PRの天才であったと下矢氏は語る。
しかし2016年、山本氏は大動脈解離により59歳の若さで急逝。事業を継承したのは、飲食業未経験で元小学校教師の妻・山本久美氏だった。多くの人が事業の先行きを不安視する中、久美氏は見事に会社を成長させ、過去最高の売上84億円を記録する。
下矢氏は、その成功の鍵を「脱・創業者」にあると分析する。創業者である夫のカリスマ性に頼るのではなく、「創業者だったらどうするだろう」という問いかけを封印。久美氏は、創業者の方針であった「出来立てをお店で」という考えを転換し、ファミリーマートやペヤングソースやきそばといった一流企業とのコラボを次々と展開。これにより、店舗に足を運ばない層にも「世界の山ちゃん」の味を届け、新たなファン層の開拓に成功した。さらに、女性や家族が楽しめるようにスイーツメニューを充実させたり、高級業態の「山」を開発したりと、新たな挑戦を続けたことが成長につながったと解説した。
