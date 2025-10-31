ベルーナ<9997.T>は続伸している。３０日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結業績について、売上高予想が前回予想の９７８億円から９７９億９２００万円（前年同期比０．９％増）、営業利益予想が４０億円から４８億７４００万円（同３６．５％増）、最終利益が１９億円から３３億２６００万円（同２９．７％増）に上振れて着地したようだと発表した。最終利益は減益予想から一転し増益で着地するとしており、業況を評価する買いが入っている。



９月中間期は国内旅行やインバウンド需要の増加を受け国内ホテル事業の売り上げが拡大したほか、アパレル・雑貨事業における収益性重視の運営が奏功した。更に為替差益が計画を上回り、特別利益として投資有価証券売却益を計上したことが最終利益を押し上げた。投資有価証券の売却はホテル事業などの成長分野への投資を目的に実施した。



出所：MINKABU PRESS