「食べた分だけ本当に太るのか」摂り過ぎても脂肪にならない年間214万8000キロカロリーの行先

太っているのは「意志が弱い」からではない

大食い選手権に登場するのはたいてい「やせの大食い」。なぜ彼女たちは太らないのか。

摂取カロリーに気をつけているのに、ちょっと気を抜くとすぐに体重が増加する。なんなく体形を維持している人もいるのに、なぜ自分は太ってしまうのか。

太っているのは意志が弱いからだ、本当に痩せる必要があれば自制できるはず、などと太っていることに世間は冷たい。だが、「意志が弱い」「自制できる」などと批判するのは、間違っているという科学的な根拠があるという。

提唱するのは、名門ユニバーシティ・カレッジ病院の肥満（減量）外科の現役外科医でコンサルタント。イギリスのホーマートン大学病院で、ロンドン一予約の取れない肥満治療病棟の設立に貢献し、現在はNHS（国民保健サービス）に従事しながら、ロンドンクリニックとウェリントン私立病院の肥満外科部門の責任者を務めるアンドリュー・ジェンキンソン医師（Dr. Andrew Jenkinson）だ。

アンドリュー医師の書いた『食欲の攻略書 なぜ私たちは食べ過ぎてしまうのか』（アンドリュー・ジェンキンソン著/ダイヤモンド社）は、肥満大国・アメリカとイギリスで話題のベストセラーに。米英含む世界11カ国で刊行されており、今年8月、待望の日本でも出版された。

人はなぜ太るのか

アンドリュー医師の主張の科学的根拠を実験とエビデンスで積み上げた本書は、分厚い。だが、伝えたい内容はごくシンプルである。

・なぜ人は太るのか（同じように食べても、太らない人もいるのに）

・なぜダイエットすると、リバウンドしてしまうのか（しかも元の体重より増えやすい）

・どうしたら食欲を抑えられるのか（ダイエット中に食べ物のことばかり考えてしまう）

・どうしたら痩せられるのか（運動、カロリー制限以外の方法なんてあるのだろうか）

本書はそのすべてを解明する、画期的なものである。

となれば、「どうしたら、痩せられるのか」に一足飛びにいきたいところだが、この分厚い本は「それはダメ」という。なぜなら、「太る」メカニズムを理解しない限り、同じこと（カロリー制限や涙ぐましい運動）を繰り返し、それが食欲を増進させ、結果またリバウンド、という悪夢のループにはまりこむことになるからだ。

そんなわけで、『食欲の攻略書 なぜ私たちは食べ過ぎてしまうのか』に書かれた画期的な内容を、できるだけわかりやすくお伝えしようと思う。どうかはやる気持ちを抑えて最後までご覧いただきたい。

太るメカニズムは誰もが知っている。

「摂取エネルギー」＞「消費エネルギー」の時に、余分なエネルギーが貯蔵されて脂肪になる。

消費エネルギーの70％を占めているのは

では、「消費エネルギー」とは何だろう。ここに一つ目の思い込みの落とし穴がある。「消費エネルギー」とは、

「基礎代謝」（呼吸、心拍、体温調節）

「非運動性熱産生（立ったり、座ったり、歩いたり、掃除したりなどの日常的な動き）「運動によるエネルギー消費」

を合わせたものを言うが、ダイエットを目指していると、とかく3つめの「運動によるエネルギー消費」に目がいきがちだ。

けれども実は、ひとつめの「基礎代謝」が消費エネルギーの70％を占めている。自分の意志ではコントロールできない呼吸や心臓の動きなどで、エネルギーの2/3以上を消費しているのだ。

ダイエット中、何かと目の敵にされる貯蔵エネルギー（脂肪） だが、なんのためにあるのだろう。

私たちは食べ物を摂取して生きているが、食べるものがなくなった時（飢餓）でも、生き長らえる備え、それが脂肪だ。

ここでは、体も脳も「生きていくため」にあらゆる機能を動員し、「死」というリスク回避のために様々なことをしようとする、ということを覚えておきたい。

つまり体は、リスクの前兆となりそうな小さな変化を見逃さないよう、日々体中に注意を張り巡らせている。発熱すれば汗をかいて体を冷やし体温を維持するし、汗をかけばのどが渇き、水を摂取して体内の水分量を維持する。

ならば、食べ過ぎた時も体は「体形・体重維持」しようとするのではないか。

これがひとつめのアンドリュー医師の説である。

消えた214万8000キロカロリーの行先

「食べ過ぎれば太るに決まっている」と反論される前に、本書に紹介された実験を見ていただきたい。

50年前にアメリカの科学者チームがバーモンド州の刑務所で、囚人たちに過食させて3カ月間で体重を25％増やす実験を行った。

囚人の摂取カロリーを1日2200kcalから4000kcalに増やし、最初は順調に増えたが25％にまるで届かないうちに頭打ちになった。科学者たちは囚人たちの摂取カロリーを1日8000〜1万kcalに増やした。それなのに、体重の増え方は鈍く、あるところから増えない囚人も出てきた。

なぜか。理由は、多くの囚人たちの代謝が大幅に上がったためだった。

最近（2006年）の別の場所（ミネソタ州ロチェスター）での過食実験でも、過食に応じて、基礎代謝率が平均10％上昇することが確認されている。

過剰に食べると、体は体重が増加しないよう、代謝率を上げようとするのだ。

別のデータもある。

1980年代から90年代にかけ、アメリカでは加工食品の摂取量が増え、平均的なアメリカ人男性の摂取カロリーは1日2200kcal（1980年）から2700kcal(2000年)、1日あたり500kcal増えた。1990年のアメリカ人男性の平均体重は82kgだったが、これにより12年後には88kgになっている。体重は増えている。だが、食べているほどには増えていない。

本来なら、1日500kcal×365日×12年で219万kcal、7000kcalで1kgの脂肪になるので、計算上では219万kcal÷7000kcal/kg＝26kg増えなければならない。

だが、実際は6kg増。過剰に摂取した214万8000kcalがどこかに消えてしまった。

このことから、「なぜ太るのか」の答えが、「カロリーを摂り過ぎるから」だけでは説明がつかないことが、わかっていただけるだろうか。

体には「今の体重を維持しよう」とする働きがあり、それを超えそうになると、代謝率を上げて、余分なエネルギーを貯蔵に回さず、せっせと消費しようとする。アンドリュー医師は体が保守しようとする体重を「セットポイント」と呼んでいる。

実はこの「セットポイント」は、ダイエットの後にやってくる恐怖のリバウンドと密接な関係にある。

「セットポイント」を制する者が、「リバウンド」を制するともいえる理由を、明日公開予定の続きの記事で詳しくお伝えする。

