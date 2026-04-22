次期カローラの将来像を示す「カローラコンセプト」トヨタの看板車種のひとつである「カローラ」は、1966年に初代が登場し、今年でちょうどデビュー60周年を迎えるロングセラーモデルとなります。現在は2018年に登場した12代目が現行型としてラインナップされており、基本形の「カローラセダン」のほか、ステーションワゴンの「カローラツーリング」、ハッチバックの「カローラスポーツ」、クロスオーバーSUVの「カローラク