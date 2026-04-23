自宅の庭に設置した川魚50匹以上を飼育する巨大水槽を中心としたライフスタイルを発信するYouTubeチャンネル「庭の池で釣りしよう」が4月17日に更新。「【池のぬし釣ってみた】70cmを超える怪物ニジマスを釣り上げて庭の池に放流した！」と題した動画を公開した。 （関連：【画像あり】すごい…！70cm超えの怪物ニジマスを放流した自宅の庭に設置した巨大な水槽） 同チャンネルの運営主は、30代の男性YouTuber・でぶごん。東