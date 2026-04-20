【ワシントン＝池田慶太、イスラマバード＝溝田拓士】米国のトランプ大統領は１９日、米軍による海上封鎖を突破しようとしたイラン船籍の大型貨物船を攻撃し、拿捕（だほ）したと自身のＳＮＳで明らかにした。圧力を強める米国に対し、イランは態度を硬化させており、戦闘終結に向けた２回目の協議を巡って両国の駆け引きが激しさを増している。米中央軍によると、大型貨物船「ＴＯＵＳＫＡ」はイラン沿岸のバンダルアッバスに