「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２０日午後２時現在で、ａｂｃが「買い予想数上昇」で２位となっている。 同社は１６日、フィジカルＡＩロボット事業へ参入すると発表した。中国のフィジカルＡＩ・ヒューマノイドロボット企業であるガルボット社と、日本国内での販売・導入・技術支援を担うビッグハンズ東京都千代田区）と連携する。単なる機体販売にとどまらず、研究開発、ＰｏＣ（