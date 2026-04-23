ホルムズ海峡封鎖の影響で産油国のUAE＝アラブ首長国連邦は深刻な被害を受けています。UAEの駐日大使はイランの海峡封鎖を「経済的テロだ」と強く非難しました。【映像】「経済的テロだ」と非難したUAE大使UAEアル・ファヒーム駐日大使「1つの国が（ホルムズ海峡を）人質にするのは許されない。経済的テロとみなされる」UAEのアル・ファヒーム駐日大使は22日、インタビューに答え、イランのホルムズ海峡封鎖を「経済的テロだ」