現地４月20日、開幕当初から最下位に沈んでいたウォルバーハンプトンの２部降格が決定した。今季のプレミアリーグでプレーした唯一の韓国人選手、ファン・ヒチャンが所属しているため、この結果を韓国メディアが嘆いている。『マイデイリー』は「韓国サッカー界にとって絶望的な事件だ。ファン・ヒチャンのプレミアでのキャリアが終わり、前代未聞の韓国人選手０人が現実化。ウォルバーハンプトン降格確定」と見出しを打ち、次