俳優のファーストサマーウイカ（35）が22日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（火曜後9・00）に出演し、ネットの評価で「星1」などがついている店や病院に行く理由を明かした。ウイカは上のネットの評価について「見ますよ。病院とかもね、初めて行く所だったら見るじゃないですか。星5とか星4はもちろん見ますけど」と言い「やっぱり星1ね」と続けた。「1っていうのは、荒ぶった人が書いているんで、大体、半分ぐら