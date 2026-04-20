Kia PV5市販車が日本上陸！ 独自構造EVバンの国内展開と販売戦略を解説Kia PBVジャパンは2026年4月17日、新型商用EVである「PV5」の市販車が日本に到着したことを発表しました。2025年のジャパンモビリティショーで国内初披露された本車両は、いよいよ発売の時を迎えます。今回は、市販車の国内上陸を機に、以前韓国・ソウルで行われた取材内容を振り返り、車両の特徴や開発の背景、そして日本市場における販売戦略や展