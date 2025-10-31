「日本の歴史上、こんな選手はいなかった」「奇跡だ」英王者を翻弄した日本代表MFに韓国メディアが衝撃！屈辱の“０−０”からの変貌に驚愕「誰が予想しただろうか？」
鎌田大地が所属するクリスタル・パレスは現地10月29日に開催されたカラバオカップの４回戦で、プレミアリーグ王者のリバプールと敵地アンフィールドで対戦。大幅なターンオーバーを敢行した相手に３−０で快勝を飾った。
その中心にいたのが、他ならぬ鎌田だ。中盤を掌握してコントロールし、２本の縦パスから２ゴールを演出してみせた。
日本代表MFのパフォーマンスに、韓国メディアも驚愕。『スポーツ朝鮮』は「日本の歴史上、こんな選手はかつていなかった。プレミアリーグの奇跡だ。０ゴール・０アシストから中盤の要に」と見出しを打ち、「鎌田大地がこれほどの活躍をするとは誰が予想しただろうか？」と伝えた。
同メディアは「鎌田は今やパレスにとって欠かせない存在となっている」と称賛しつつ、イングランド移籍１年目の昨シーズンについて、「リーグ戦で１ゴールも挙げられず、苦戦を強いられた」と指摘。昨季は主に２シャドーの一角でプレーしていたが、ボランチを主戦場に変えたことで「持ち前のテクニックとインスピレーションを活かし、中盤の司令塔としての地位を確立した」と評している。
記事は最後に、この29歳の特異性についてこう結んでいる。
「プレミアリーグの日本人の歴史において、鎌田のような選手は他に類を見ない。宮市亮や香川真司のように、当初から適応に苦戦し、最終的に挫折した日本人選手たちもいる。しかし、鎌田は新たなポジションで実力を発揮したのだ」
屈辱の０ゴール・０アシストに終わった昨シーズンからの見事な復調ぶりに驚きを禁じ得ないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鎌田大地が王者リバプールを相手に２ゴールを演出
