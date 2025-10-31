「日本の歴史上、こんな選手はいなかった」「奇跡だ」英王者を翻弄した日本代表MFに韓国メディアが衝撃！屈辱の“０−０”からの変貌に驚愕「誰が予想しただろうか？」

「日本の歴史上、こんな選手はいなかった」「奇跡だ」英王者を翻弄した日本代表MFに韓国メディアが衝撃！屈辱の“０−０”からの変貌に驚愕「誰が予想しただろうか？」