バレーボール男子イラン代表のサベル・カゼミ（26）が脳死と判断されたと、イラン・バレーボール連盟が30日に公式Xを通じて発表した。

同連盟は「医療委員会は、イラン代表バレーボール選手サベル・カゼミの脳死を確認しました」と発表。続く投稿で「サベルは息をして、心臓が鼓動しています」とし、「医療委員会が脳死を確認しましたが、医療機器が接続されており、サベルは生きています」と、延命措置がとられていることを明かした。そして「サベルのために祈りを捧げてください」と呼びかけた。

カゼミは2018年のネーションズリーグ・イタリア戦でイラン代表デビュー。21年アジア選手権の同国金メダル獲得に貢献した。

複数の現地メディアによると、今年、所属クラブのアル・ラヤン（カタール）でのトレーニング後にプールで感電し、重度の脳損傷を負っていた。

SNSに「カゼミ、名前覚えてるし絶対試合で見た。まだ26なのに脳死とは……」「アジア選手権の時のプレイ凄かったの印象に残ってる」「まだ若いのに…」などのコメントが書き込まれるなど、日本のバレーファンから心配の声が上がった。