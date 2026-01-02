家族が「脳死判定」を受けたらどうするか。長女（享年5歳）の臓器移植を決断した、三浦拓さんは「インフルエンザ脳症だった。『限りなく脳死に近い状態』と医師から告げられたときに浮かんだのは、娘が遺した一言だった」という。わが子の死に直面する悲嘆の中で、なぜ臓器提供を決断し、いま何を思うのか。ノンフィクションライターの川口穣さんが聞いた――。■小児の移植割合が高い国、日本2025年8月、1997年の臓器移植法施行以