当たり前に続くと思っていた我が子の人生が突如、絶たれることは、親にとって究極の苦しみだろう。我が子が3歳の誕生日を迎える目前のタイミングで、ある日突然、永遠の別れを強いられたのが、飲食店を経営する河原由美子さんだ。◆「熱痙攣」で救急搬送された三男2018年5月のある土曜日の夜。河原さんが仕事を終えて帰宅すると、数日前から風邪をひき、熱を出していた三男と夫はともにベッドで眠っていた。その後風邪薬を