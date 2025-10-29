東京メトロ麹町駅から徒歩3分、JR四ツ谷駅から徒歩7分ほどのところに「STUDIO TEDDY」があります。

「あなたの“今”を美しく静かな記録として残す」をコンセプトにしたフォトスタジオで、ウエディングや成人式などの記念日フォトはもちろん、SNSのプロフィール画像など、日常で使えるような写真の撮影も行っています。

韓国のおしゃれタウンで受けられるようなトレンドメイクや、本格的なフォトを楽しめることから、わざわざ遠くから足を運ぶ人もいるんだとか。エントランスに入ると、壁には今まで訪れた人のチェキがずらり！

広々としたメイクルームは、すっきり清潔感があります。大きなドレッサーが3台用意されているので、ペアや家族など、複数人での利用も可能。

なお、このほかに個室のメイクルームもあり、周りを気にせず楽しみたい人にはそちらもおすすめ。

ちなみに、撮影なしでヘア＆メイクセットのみの利用も可能。いつもより気合いを入れておめかししたい日におすすめです。

今回、メイクをするのはこちらのドレッサー！ 大きな鏡に照明がついている本格的な設備で、女優気分になりながらメイクを楽しめます。

ドレッサー上には豊富な種類のコスメがずらり。多彩な色・質感のアイテムが並んでいる状態はまさに圧巻です！

コスメは、韓国ブランドを中心にデパコスなどもご用意。なかには、日本では珍しいブランドのアイテムも用意されていて、コスメ好きにはたまらない空間。好きなブランドや使ってみたいアイテムを伝えると、メイクに取り入れてくれますよ。

気になるコスメがたくさん…！

心菜’s コメント

お気に入りのアイテムから、見たことのないものまで、コスメがたくさん並んでいるのに感動！

このたくさんのコスメを使ってメイクをしてもらえると思うと、今からドキドキしちゃいます。

今回、ヘアメイクを担当してくれるのはYukinaさん。素の雰囲気や骨格に合わせたメイクでその人の魅力を引き出しつつ、トレンドを押さえた韓国メイクに仕上げてくれます。

メイクを始める前に、まずは簡単なカウンセリング。事前に、コンセプト例や衣装案などの相談をしたうえで、今回のメイクの方向性についてすり合わせを行います。メイクの内容はもちろん、肌に合わないコスメなども詳しく聞いてくれるので安心！

なお、衣装に関しては一部貸し出しているものの、基本的には持ち込み。撮影したいコンセプトに合わせて自分で用意します。お気に入りのドレスや着物などでの撮影もできちゃうので、予約時に相談してみるのがおすすめです。

さっそく、メイクスタート。眉毛を整えてから、ベースに取りかかります。今回は、パール系の下地とブルー系の下地をミックスして肌を整えてから、ファンデを重ねます。桜木さんの肌を生かした透明感のある肌に仕上げるのがポイント。

ベースを重ねるときは、ブラシとパフを使います。リキッドをブラシで薄く重ねつつ、パフで叩き込むように馴染ませてあげることで、崩れにくくきれいな仕上がりになるのだそう。

ベースを整えたら、次はアイメイク。今回は、ピーチコーラルをベースにニュアンスカラーで陰影をつけた、自然で今っぽい目元に仕上げます。

なお、アイシャドウなどのポイントメイクは、肌の色味や雰囲気を見ながら、コスメをミックスして調整してくれます。

豊富なコスメを使って自分に最も合うメイクに仕上げてくれるのは、メイクスタジオならではですよね。

今回のアイメイクのポイントのひとつが、つけまつ毛。自然に盛れる目元にするために、ひと束ずつピンセットで調整しながら装着！

まつ毛の幅にあえてばらつきを出すことで、派手すぎず自然なぱっちりまつ毛に仕上げられるんだとか。

もうひとつのアイメイクのポイントは、韓国メイクのなかでも重要な涙袋メイク。

コンシーラーや濃いめのアイシャドウで自然な陰影を作りつつ、ピーチコーラルの色をのせて、今っぽキュートな韓国アイメイクが完成！



心菜’s コメント

普段は下がり気味のタレ目ラインにすることが多いのですが、今回あえて横に長く描くことで、いつもと違う大人な雰囲気になった気がします。

涙袋をぷっくり描くのも普段から取り入れているメイクですが、色味や書き方も普段とは違って、とっても勉強になりました！

メイクが終わったら、次はヘアセット。

桜木さんのレイヤーが入ったミディアムヘアを生かしつつ、アイロンで毛先を遊ばせた大人っぽゆるふわヘアに仕上げます。

最後に、ふんわり抜け感のある前髪で、かわいらしさは残しつつ大人っぽさのある雰囲気に整えて、メイク＆ヘアセット完了！

普段のメイクに取り入れられるようなポイントを教えてくれたり、メイクに関する質問にも気さくに答えてくれるので、メイク中も楽しめます。

いつもと違う、大人な雰囲気の”桜木心菜”になりました！

完成したメイクがこちら！今回のメイクは、ちょっぴりお姉さんな今っぽ純粋メイク。



うるっとしたツヤ感・透明感のあるベースにピーチ系カラーでまとめたワントーンメイクで血色感をプラス。ナチュラルで大人っぽい雰囲気がありつつ、涙袋や目の下のチークで韓国メイクのトレンドも取り入れた仕上がりに！

かわいさはそのまま、大人な桜木さんの魅力を引き出しました。

桜木心菜さんの普段のメイク研究の様子（メイクレシピ）

心菜’s コメント

普段から、韓国コスメや韓国っぽなトレンドを取り入れたメイクが好きで、動画をみながらメイク研究もしています。

だからこそ、今回はすごく楽しみでした！実際にメイクをしてもらうと、新しい自分に出会ったような、新鮮な気持ちになりました。

メイクを終えたら、いよいよ撮影開始。メイクルームの隣にあるスタジオで撮影します。真っ白な空間に撮影機材が置かれたスタジオは、とっても本格的。これから始まる撮影へのモチベーションも上がります。

やりたいコンセプトの内容に合わせて、花に囲まれた写真や、背景に色が入った写真も撮影可能。コンセプト希望は予約時に余裕を持って相談できるので、安心です。

フラワーなどの撮影小道具はスタジオに用意がありますが、もちろん自分で持ち込むこともできます！

いよいよ、撮影スタート！ 顔の角度やアングルなど、すてきに見える角度を調整しながら撮影を進めます。

スタッフさんが声をかけながら、ポージングなどを相談して進めてくれるので、緊張もほぐれて楽しく撮影できます！



心菜’s コメント

和気あいあいとした雰囲気で撮影ができたので、表情もほぐれて自然体で撮影できました。

撮影の合間で、その都度写真をチェックさせてくれるのもうれしい！

「1コンセプト ヘアメイク＆撮影プラン」7万7000円 ＊キャンペーン価格

撮影した写真がこちら！ 透明感あるナチュラルメイクを生かした雰囲気で、大人の魅力あふれる仕上がりに。

いつもとってもキュートな桜木さんとはまた違った魅力的なビジュアルに、思わずうっとり…惚れ惚れしてしまう美しさです！

なお、撮影した写真は、後日全データを送ってもらい、お気に入りをチェック。撮影した写真のなかから数枚選んで、レタッチなどの修正をしてもらう流れになります。

クールな雰囲気の写真もパシャリ！

心菜’s コメント 今回の韓国メイク＆フォトは、決まったときからとっても楽しみにしていたもの。プロの方々による、トレンド感のあるヘアメイクも、本格的なセットでの撮影も、とっても楽しかったです！ 普段とは違ったメイクで、とってもきれいに撮影していただいて、新しい自分に出会えたような気分になりました。

次、韓国旅行に行ったときには、本場のメイク＆フォトもしてみたいです！

プロの技術によって、トレンドたっぷりの韓国メイクと本格的な撮影ができる、「STUDIO TEDDY」。韓国っぽな魅力が詰まった撮影で、新たな自分の魅力を引き出してみては？



■STUDIO TEDDY（すたじお てでぃ）

住所：東京都千代田区麹町4-4-4 ACN麹町ビル2F

営業時間：9〜20時

定休日：不定休

Instagram：@studioteddy_official

【プロフィール】

桜木 心菜（さくらぎ ここな）

2005年9月14日生まれ、茨城県出身。

女性アイドルグループ・私立恵比寿中学のメンバーで、加入順をもとにした”出席番号”は13番。グループ加入以降、ライブでは得意のダンスやラップでファンを魅了しながら、ラジオのメインパーソナリティを務めたりソロ写真集を出したりするなど、マルチに活躍の場を広げている。

Instagram：@sakuragi_cocona_official

Photo：小野正博、TEWOONG

Text：鳥居まなみ（vivace）

