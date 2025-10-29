巨人は29日、2026年のコーチングスタッフが二軍監督およびファームバッテリーコーチ１名を除き発表した。

来季は一軍〜三軍いずれもヘッドコーチ、総合コーチを置かず、各軍ともオフェンス（打撃と攻撃の戦略・戦術）、ディフェンス（守備と走塁）、バッテリー（投手と捕手）の3分野それぞれを統括するコーチを配置する体制に刷新。

1年を通じ、一〜三軍までの担当分野における指導・育成方針を統一し、各分野の技量・能力の向上や育成の進捗状況などを一元的に集約することが狙いとのこと。

定期的に各分野の一〜三軍コーチはリモート会議等を開催し、情報の共有と知恵を出しあうことで、勝てるチームをつくるため総合的なチームの強化を目指す。

▼ 一軍

阿部慎之助監督

＜オフェンス＞

橋上秀樹オフェンスチーフコーチ

ゼラス・ウィーラー打撃コーチ

＜ディフェンス＞

川相昌弘ディフェンスチーフコーチ

吉川大幾内野守備兼走塁コーチ

亀井善行外野守備兼走塁コーチ

＜バッテリー＞

村田善則バッテリーチーフコーチ

實松一成バッテリーコーチ

杉内俊哉投手チーフコーチ

内海哲也投手コーチ

▼ 二軍

＜オフェンス＞

金城龍彦オフェンスコーチ

大田泰示打撃コーチ

＜ディフェンス＞

脇谷亮太ディフェンスコーチ（内野守備兼走塁）

鈴木尚広外野守備走塁コーチ

＜バッテリー＞

山口鉄也投手チーフコーチ

大竹寛投手コーチ

▼ 三軍

会田有志

＜オフェンス＞

橋本到オフェンスコーチ

＜ディフェンス＞

若林晃弘ディフェンスコーチ（内野守備兼走塁）

立岡宗一郎外野守備走塁兼コーチ

＜バッテリー＞

野上亮磨投手チーフコーチ

西村健太朗投手コーチ

▼ 巡回

矢野謙次巡回打撃コーチ

久保康生巡回投手コーチ

▼ 軍未定

市川友也バッテリーコーチ