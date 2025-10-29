◇ワールドシリーズ第4戦 ドジャース2―6ブルージェイズ（2025年10月28日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が28日（日本時間29日）、本拠でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第4戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。打っては第1打席で四球を選びポストシーズン（PS）最長記録となる11打席連続出塁も無安打に終わり、投げては6回0/3を6安打4失点で初登板したWSで初黒星。チームも敗れ、対戦成績は2勝2敗となった。

初回の第1打席は相手先発・ビーバーの球を冷静に見極めフルカウントから四球を選んで出塁。WS第2戦の第4打席から11打席連続出塁し、ポストシーズン最長記録を樹立した。3回の第2打席は空振り三振に倒れ、連続出塁は11打席でストップした。

5回1死の第3打席も3球で見逃し三振に終わると、7回の第4打席もニゴロに倒れた。

投げては1点を先制した直後の3回に相手主砲・ゲレロに逆転2ランを被弾。7回に連打で無死二、三塁のピンチを招いて降板すると救援陣が打ち込まれ、今季最長タイの6回0/3回を投げ、6安打4失点だった。

チームは2回にE・ヘルナンデスの中犠飛で幸先良く先制点を奪ったが、その後は走者を出しても後が続かず、7回に打線がつながったブルージェイズに完敗。対戦成績を2勝2敗のタイに戻された。

前夜は歴史的死闘となった延長18回、6時間39分の延長戦を制し、サヨナラ勝ち。大谷は2本塁打を含む4安打3打点、4連続敬遠を含む5四球で全9打席出塁し、1試合9出塁はポストシーズン新記録と記録尽くしの一戦となった。勢いそのままに第4戦も制し、2年連続の世界一へ王手をかけたいところだったが、叶わなかった。