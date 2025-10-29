２９日午前の債券市場で先物中心限月１２月限は反落した。この日、ベッセント米財務長官がＳＮＳを通じ、日本政府が日銀に金融政策の余地を与える意欲は、インフレ期待の安定化と為替レートの過度な変動を回避する鍵となるだろう、との認識を示した。１０月の日銀の金融政策決定会合では政策の現状維持がコンセンサスとなっているが、１２月会合での利上げの可能性が意識され、円債売りを促した。



前日のニューヨーク市場で、米長期金利は小幅に低下（債券価格は上昇）し、３．９７％で終了した。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果発表を２９日に控えており、様子見姿勢が強かった。東京市場では日経平均株価が２９日、上昇幅が一時１０００円を超え、５万１０００円台に乗せた。株高も円債相場には重荷となった。



先物１２月限は前営業日比１６銭安の１３６円０６銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０１０ポイント高の１．６５０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS