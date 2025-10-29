ÆüËÜ¤¬AFC¤òÎ¥Ã¦¤·¿·Åì¥¢¥¸¥¢Ï¢ÌÁ¤òÀßÎ©¡©¡¡¡Ö¥µ¥¦¥¸¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤é¤Ø¤ÎÍø±×¶¡Í¿¤ËÉÔ²÷´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢
ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊAFC¡Ë¤«¤é¤ÎÃ¦Âà¤È¡¢¿·¤¿¤ÊÃÏ°èÁÈ¿¥¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿¿·õ¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡ØLa Republica¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ã¦Âà¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¼ç¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤À¤ÈÊóÆ»¡£²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤¬½Ð¾ì¤·¤¿ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎACLE¤Ë¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Î»³ÅìÂÙ»³¤¬¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÅÓÃæ¤Ç´þ¸¢¤·¤¿¤³¤È¤Ç¸µ¡¹¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°3°Ì¤À¤Ã¤¿¿À¸Í¤Î½ç°Ì¤¬5°Ì¤ËÅ¾Íî¡£ACLE¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¤Ç¤ÏGL¤òÆÍÇË¤·¤¿1°Ì¤«¤é4°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤¬2nd¥ì¥°¤ò¥Û¡¼¥à¤ÇÀï¤¨¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î·ï¤Ç¿À¸Í¤Ï2nd¥ì¥°¤ò¥¢¥¦¥§¥¤¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤Þ¤¿ÂÐÀïÁê¼ê¤âÅö½é¤Ï¥¿¥¤¤Î¥Ö¥ê¡¼¥é¥à¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Î¸÷½£FC¤ËÊÑ¹¹¡£·ë²Ì¿À¸Í¤Ï1st¥ì¥°¤Ï2¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¤¬¡¢2nd¥ì¥°¤Ç0¡Ý3¤È´¬¤ÊÖ¤µ¤ìµÕÅ¾Éé¤±¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËÉÔ¸øÊ¿¤Ê°·¤¤¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¿À¸Í¤Ï¥é¥¦¥ó¥É16¤ÇÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ä¥«¥¿¡¼¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿·ÐºÑÅª±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÂç¤¤¤¹ñ¡¹¤Ø¤ÎÍø±×¶¡Í¿¤ËÉÔ²÷´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î¹ñ¤¬AFC¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÃ¦Âà¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ÎÊóÆ»¤ÏÃæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØÁÜ¸Ñ¡Ù¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î±¿±Ä¥â¥Ç¥ë¤ÏÆîÊÆ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊCONMEBOL¡Ë¤ÈËÌÃæÊÆ¥«¥ê¥Ö³¤¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊCONCACAF¡Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¬ÃÇ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿ÆüËÜ¤¬²¾¤Ë¤³¤Î¹½ÁÛ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢´Ú¹ñ¤Ê¤É¤ÎÆ±ÃÏ°è¤Î¹ñ¡¹¤Î¤Û¤«¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ä¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥¿¥¤¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ê¤É¤â»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£²Ì¤¿¤·¤ÆËÜÅö¤ËÆüËÜ¤ÏAFC¤òÃ¦Âà¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£