È¬²¦»Ò»ÔÄÌ¶Ð¼êÅö¡ÖÉÔÀµ¼õµë¡×¡¢¿·¤¿¤Ë£±£¸¡Á£²£µÇ¯¤Þ¤Ç¤Ë£±£·£¹¿Í·×£¸£¹£µËü±ß¤ÎÊÖÇ¼È½ÌÀ
¡¡ÄÌ¶Ð¼êÅö¤ÎÉÔÀµ¼õµë¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿È¬²¦»Ò»Ô¤Ç¡¢£²£°£±£¸Ç¯£´·î¤«¤é£²£µÇ¯£¹·î¤Þ¤Ç¤Ë¡¢»Ô¿¦°÷£±£·£¹¿Í¤¬ÄÌ¶Ð¼êÅö·×£¸£¹£µËü±ß¤òÊÖÇ¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬£²£¸Æü¡¢¿·¤¿¤ËÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡»Ô¿¦°÷²Ý¤Ï¡ÖÉÔÀµ¼õµë¤Ë¤¢¤¿¤ë¤«»ö¼Â´Ø·¸¤òÄ´¤Ù¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÊ¹¤¼è¤êÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¡£°¼Á¤Ê¾ì¹ç¤Ï½èÊ¬¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÉÇä¿·Ê¹¤Î¾ðÊó¸ø³«ÀÁµá¤ËÂÐ¤·¡¢»Ô¤¬³ÆÇ¯ÅÙ¤ËÊÖÇ¼¤·¤¿¿Í¿ô¤È¶â³Û¤ò³«¼¨¤·¤¿¡£ÊÖÇ¼¼Ô¤Ï³ÆÇ¯ÅÙ£±£°¿Í¡Á£´£°¿Í¤Ç¡¢ºÇ¹â³Û¤Ï£²£³Ç¯ÅÙ¤Ë¥Ð¥¹Âå¤ò»Ùµë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼çÇ¤¤¬ÊÖÇ¼¤·¤¿£¹£·Ëü±ß¡£ºÇÂ¿¤Î£´£°¿Í¤Ï£²£´Ç¯ÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó³«¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï³ÆÇ¯ÅÙ¤Ë¿¦°÷¤¬ÄÌ¶Ð¼êÅö¤òÊÖÇ¼¤·¤¿»öÎã¤ÎµÏ¿¤À¤¬¡¢»Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¸øÉ½¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ÔÏ«Ì³²Ý¤Ï¡Ö°ú¤Ã±Û¤·¤Ê¤É¤ÇÄÌ¶Ð¶è´Ö¤ÎÊÑ¹¹¤â¤¢¤ê¡¢ÊÖÇ¼¤¹¤Ê¤ï¤ÁÉÔÀµ¼õµë¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£ÊÖÇ¼³Û¤ËÆÈ¤êÊâ¤¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº¤¤ë¡×¤È¡¢¸øÉ½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£²óÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿£±£·£¹¿Í¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢»Ô¤ÏºòÇ¯£±£°¡Á£±£±·î¡¢Á´Ä£Åª¤ÊÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¿¦°÷£¹£·¿Í¤ËÄÌ¶Ð¼êÅö·×£±£¶£·£±Ëü±ß¤òÊÖÇ¼¤µ¤»¡¢Á´°÷¤Î£¹£±£µËü±ßÊ¬¤òÉÔÀµ¼õµë¤ÈÇ§Äê¤·¤ÆÄä¿¦¤ä²ü¹ð¤Ê¤É¤Î½èÊ¬¤È¤·¤¿¡£¿¦°÷£±£·£¹¿Í¤Ï½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»Ô¤Ï¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤¹¤Ç¤Ë½èÊ¬¤µ¤ì¤¿¿¦°÷¤ÎÉÔÀµ¼õµë¤ÎÊýË¡¤Î°ìÉô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£Ê£ÒÀ¾È¬²¦»Ò±Ø¤«¤éÌó£±¡¦£´¥¥íÎ¥¤ì¤¿»ÔÌò½ê¤Þ¤Ç¤Î¥Ð¥¹Âå¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÅÌÊâ¤ÇÄÌ¶Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥±¡¼¥¹¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¤¬¿¦°÷£¹£·¿Í¤ÎÊÖÇ¼¤ò£¹·î¤ËÊóÆ»¤·¤ÆÈ¯³Ð¡£º£·î£·Æü¤Ë¤Ï¡¢·×£²£µ£¶¿Í¤Î¿¦°÷¤¬·×£²£°£¹£´Ëü±ß¤Î½»µï¼êÅö¤ÈÉÞÍÜ¼êÅö¤òÊÖÇ¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£