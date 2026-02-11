毎日の通勤に電車を利用している人は多いでしょう。会社から支給される手当で最寄り駅までの定期を購入し通勤するのが普通ですが、なかには「数駅手前までの定期しか買わず、残りの区間は自転車で通勤し、差額を小遣いにする」という人もいるかもしれません。 本記事では、「会社から定期代2万5000円を支給されているのに、手前の駅から自転車で通勤して5000円浮かせていた」ケースを取り上げ、法に触れるリスクがある