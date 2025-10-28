ファッションアイテムや熊撃退スプレーも登場。Amazon スマイルSALEが開催中【11/4まで】
「Amazon スマイルSALE」が、2025年10月27日〜11月4日まで開催中です。お得なときにストックしておきたい飲食料品や消耗品に加えて、熊撃退スプレーや、秋冬に活躍するファッションアイテムもセール価格に。

ランチタイムや外出先での気分転換に。「爽健美茶」


爽健美茶

コカ・コーラ 爽健美茶 600mlPET×24本

3,360円 → 1,934円（42%オフ）

「い・ろ・は・す 天然水」のラベルレスボトル


い・ろ・は・す（I LOHAS）

い・ろ・は・す ラベルレス 560ml × 24本 水 天然水

2,055円 → 1,728円（16%オフ）

30品目の野菜350g分をぎゅっと濃縮「野菜一日これ一本」


野菜一日これ一本

カゴメ 野菜一日これ一本 200ml紙パック×24本(食物繊維 カリウム ビタミンA リコピン カルシウム)

3,188円 → 2,078円（35%オフ）

植物由来のプロテインを10g配合。「プロテインバー キャラメル&ナッツ」


ケロッグ

ケロッグ 素材まるごとプロテインバー キャラメル&ナッツ 12本セット

2,436円 → 1,600円（34%オフ）

素肌と同じ弱酸性。「ビオレu 泡ハンドソープ」大容量の4L


花王プロシリーズ

花王プロシリーズ 【大容量】ビオレｕ泡ハンドソープ 4L 業務用 マイルドシトラスの香り 花王プロフェッショナル・サービス

3,344円 → 1,854円（45%オフ）

最大32時間の長時間再生が可能。「Anker Soundcore Life P2 Mini」


Soundcore

Anker Soundcore Life P2 Mini【完全ワイヤレスイヤホン / Bluetooth5.3対応 / IPX5防水規格 / 最大32時間音楽再生 / 専用アプリ対応】ブラック

4,490円 → 3,490円（22%オフ）

最大出力100Wで急速充電。USB-C＆USB-Cの「絡まないケーブル」


Anker

Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)

1,890円 → 1,390円（26%オフ）

アゴ下に密着してしっかり剃れる。「Braun 9360cc」


ブラウン(Braun)

ブラウン 電気シェーバー シリーズ9 SPORT 電動 髭剃り メンズ 9360cc 【Amazon.co.jp 限定】6in1アルコール洗浄システム付 シェーバーケース付 ブラック

52,800円 → 29,980円（43%オフ）

ペットを部屋に残しても安心。TP-Linkの「見守りカメラ」


Tapo(タポ)

【Amazon Alexa 認定取得】 TP-Link ネットワークWi-Fiカメラ ペットカメラ フルHD 屋内カメラ 夜間撮影 相互音声会話 動作検知 スマホ通知 ドーム型防犯カメラ Tapo C200 3年保証

4,378円 → 2,980円（32%オフ）

電動初心者にもおすすめ。ブラウンの電動歯ブラシ「オーラルB iO2S」


ブラウン(Braun)

ブラウン 電動歯ブラシ オーラルB iO2S (電動初心者の決定版) iOS21D90BK ブラック 【Amazon.co.jp 限定】

11,800円 → 6,480円（45%オフ）

シリーズ生産本数10万本突破。強力な熊撃退スプレー


Lilima BEAR

Lilima BEAR 【超強力 熊撃退スプレー】熊よけスプレー 熊スプレー 大容量 30秒連続噴射 ヒグマ対応

7,980円 → 5,480円（31%オフ）

クリーミーな泡でもっちり肌へ。Dove（ダヴ）のボディソープ


Dove

Dove(ダヴ) ボディーソープ プレミアムモイスチャーケア 大容量 詰替 8.5個分 2.8kg 瞬間浸透うるおいミルク トリプルセラミド配合 乾燥肌 保湿 濃密泡 【Amazon.co.jp限定】

2,219円 → 1,799円（19%オフ）

テニスシューズからインスピレーションを受けたデイリーユーススニーカー


PUMA(プーマ)

[プーマ] スニーカー Vコート バルク ユニセックス大人 25年春夏カラー プーマ ホワイト/パリジャン ナイト(05) 26.0 cm

5,390円 → 2,965円（45%オフ）

Amazon「メンズ ランニングシューズ」部門で1位を獲得したシューズ


asics(アシックス)

[アシックス] ランニングシューズ JOLT 5 1011B964 メンズ 002(ブラック／キャリアグレー) 27.5 cm 4E

6,930円 → 4,962円（28%オフ）

立ったままスッと履ける。フォクスセンスのビジネスシューズ


Foxsense(フォクスセンス)

[フォクスセンス] ビジネスシューズ 【立ったままスッと履ける】 革靴 メンズ 走れる ドレスシューズ 本革 ウォーキング ストレートチップ スニーカー 通気性 紳士靴 歩きやすい 防滑 内羽根 軽量 防水 高級レザー フォーマル ブラック 26.5CM QS2358-01

6,580円 → 3,980円（40%オフ）

“頑丈さ”と“着やすさ”を追及した、チャンピオンの定番スウェットシャツ


Champion

[チャンピオン] トレーナー 長袖 裏毛 刺繍 ワンポイントロゴ クルーネックスウェットシャツ ベーシック C3-W001Z メンズ ネイビー

5,830円 → 3,042円（48%オフ）

※クーポン利用でさらに10%オフ

アメリカ綿を100％使用。しっかりとした天竺素材のロングスリーブTシャツ


Champion

[Champion] 長袖Tシャツ 長袖 丸首 綿100% ワンポイントロゴ刺繍 ロングスリーブTシャツ メンズベーシック C3-P401Z ブラック

3,740円 → 1,951円（48%オフ）

※クーポン利用でさらに10%オフ

ヘビーウェイトTシャツの代名詞。ヘインズのBEEFY-T


Hanes

[ヘインズ] 半袖 丸首 2P ビーフィー Tシャツ BEEFY-T 2枚組 綿100% 肉厚生地 丸胴仕様 タグレス仕様 ヘビーウェイトT H5180-2 メンズ ホワイト XL

4,620円 → 2,806円（39%オフ）

天然美容成分を配合した“着るコスメ”。重ね着しても蒸れにくいインナー


GUNZE(グンゼ)

[グンゼ] インナー Tuche トゥシェ INTIMATE 着るコスメ 綿100% 8分袖 TC4046 レディース ブラック M

1,540円 → 1,128円（27%オフ）

タップするだけで複数のデバイスをまとめて操作。スマートリモコン「ハブ2」


スイッチボット(SwitchBot)

SwitchBot スマートリモコン ハブ2 赤外線家電を管理 スマートホーム Alexa スイッチボット 学習リモコン 温湿度計機能付き 光センサー付き リモートボタン スケジュール シーンで家電一括操作 遠隔操作 節電?省エネ Google Home IFTTT Siri SmartThingsに対応 Hub2

9,980円 → 7,980円（20%オフ）

その他のおすすめ商品


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] スニーカー MR530 U530 現行モデル メンズ レディース TA(SILVER) 24.5 cm D

12,980円 → 7,519円（42%オフ）

new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] ミッドレングス3Pソックス (LAS55637) 3パック 3枚 3足

1,430円 → 998円（30%オフ）

※クーポン利用でさらに10%オフ

okamoto(オカモト)

[オカモト] 靴下サプリMEN まるでこたつソックス 672-991 メンズ

2,000円 → 1,736円（13%オフ）

