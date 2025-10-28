ファッションアイテムや熊撃退スプレーも登場。Amazon スマイルSALEが開催中【11/4まで】

「Amazon スマイルSALE」が、2025年10月27日〜11月4日まで開催中です。お得なときにストックしておきたい飲食料品や消耗品に加えて、熊撃退スプレーや、秋冬に活躍するファッションアイテムもセール価格に。

ランチタイムや外出先での気分転換に。「爽健美茶」

「い・ろ・は・す 天然水」のラベルレスボトル

30品目の野菜350g分をぎゅっと濃縮「野菜一日これ一本」

植物由来のプロテインを10g配合。「プロテインバー キャラメル&ナッツ」

素肌と同じ弱酸性。「ビオレu 泡ハンドソープ」大容量の4L

最大32時間の長時間再生が可能。「Anker Soundcore Life P2 Mini」

最大出力100Wで急速充電。USB-C＆USB-Cの「絡まないケーブル」

アゴ下に密着してしっかり剃れる。「Braun 9360cc」

ペットを部屋に残しても安心。TP-Linkの「見守りカメラ」

電動初心者にもおすすめ。ブラウンの電動歯ブラシ「オーラルB iO2S」

シリーズ生産本数10万本突破。強力な熊撃退スプレー

クリーミーな泡でもっちり肌へ。Dove（ダヴ）のボディソープ

テニスシューズからインスピレーションを受けたデイリーユーススニーカー

Amazon「メンズ ランニングシューズ」部門で1位を獲得したシューズ

立ったままスッと履ける。フォクスセンスのビジネスシューズ

“頑丈さ”と“着やすさ”を追及した、チャンピオンの定番スウェットシャツ

アメリカ綿を100％使用。しっかりとした天竺素材のロングスリーブTシャツ

ヘビーウェイトTシャツの代名詞。ヘインズのBEEFY-T

天然美容成分を配合した“着るコスメ”。重ね着しても蒸れにくいインナー

タップするだけで複数のデバイスをまとめて操作。スマートリモコン「ハブ2」

