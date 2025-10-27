元ブラジル代表主将チアゴ・シウヴァ、息子がU-15イングランド代表に！父も「神様のご加護がありますように」と祝福

2010年代を代表する名センターバックである元ブラジル代表のチアゴ・シウヴァ。

ブラジルの名門フルミネンセでブレイクすると、2009年に移籍したイタリアのミランで活躍。その後もPSGやチェルシーで数々のタイトルを獲得した。

2024年にはフルミネンセへ復帰し、今夏のクラブワールドカップに出場。キャプテンとしてチームをベスト4に導いている（準決勝で古巣チェルシーに0-2敗戦）。

ブラジル代表としても2010年の南アフリカ大会から4大会連続でワールドカップに出場。A代表113キャップはセレソン歴代5位の記録だ。

今年41歳となったチアゴ・シウヴァには、2人の息子、イザゴとイアゴがおり、ともにチェルシーのアカデミーに所属。そのうち、次男のイアゴが今週、U-15イングランド代表のトレーニングキャンプに初招集されたことを自身のSNSで明かした。

「初めてイングランド代表キャンプに招集されて、とても誇らしい瞬間です。努力をこれからも続けます」

このように綴ると、父チアゴ・シウヴァも投稿を引用する形で反応。「息子よ！私たちはあなたを誇りに思っています。いつも神様のご加護がありますように」とコメントしていた。。

ブラジル代表でキャプテンまで務めたチアゴ・シウヴァの息子が、世代別とはいえイングランド代表に！

もちろん、まだブラジル代表も選択できる状況だけに、今後、両国間での争奪戦に発展する可能性もありそうだ。

