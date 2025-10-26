10月23日、元E-girlsの藤井萩花が自身のInstagramを更新。そこでの近影が話題となっている。

この日、黒のショート丈のシャツを着た写真を投稿した藤井。元モデルらしく整ったスタイルが強調された写真だが、注目を集めたのは“肌だし”している部分だった。藤井のお腹周りには、花柄タトゥーがのぞいているのだ。さらに、ヘソピアスをつけている様子も披露。かなり“尖った”ファッションを披露した藤井に、SNSでは驚きの声も上がっていた。

1994年生まれで大阪府出身の藤井萩花は、2010年ガールズユニット「Flower」を結成し、2011年シングル「Still」で歌手として芸能界デビュー。その後、歌手として活動しながらファッション誌『JJ』の専属モデルを務めるなどモデルとしても活躍した。

「藤井さんは、兄がアイドルグループ 『WEST.』の藤井流星さん、妹さんはモデルの藤井夏恋さんという芸能一家に生まれ、その恵まれた容姿から人気を集めていました。ところが、2017年に″椎間板ヘルニアの悪化と、これまでとは別の環境に身を置きたい″と、芸能界を引退。その後もブランドを運営するなど活動を続けています。

プライベートでは、2021年1月に歌手の今村怜央さんとの結婚を発表、翌2022年4月には双子を出産するなど順風満帆に歩んできました。今村さんと結婚した当初は、今村さんが左の鎖骨付近に藤井さんの横顔をタトゥーで入れるなどラブラブの様子でしたが、10月1日、藤井さんが自身のInstagramで離婚したことを発表し、世間を大きく騒がせました」（芸能記者）

別の芸能記者は今回、藤井萩花がタトゥーを公開した背景をこう話す。

「藤井さんがタトゥーについて発言していないため、いつ入れたかはわかりません。少なくとも、2021年の投稿ではお腹にタトゥーは入っていない様子で、今年5月に入ってからのようです。

藤井さんは、お腹のへそピアスとタトゥーを公開した日、新たにInstagramを更新。そこでは、黒いビキニを身につけて海に入る写真なども投稿しています。離婚から3週間が過ぎ、気持ちの整理がつき、離婚について振り返ることもできるようになったのでしょう。ある意味吹っ切れたことが、タトゥー公開に表れているのかもしれません」（同前）

物議を醸しがちな芸能人のタトゥーだが、その背景には環境の変化があるのかもしれない。