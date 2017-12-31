藤井萩花
藤井萩花は、日本のダンサー、ファッションモデル。Flower、E-girls、ShuuKaRenの元メンバー。
2025年10月26日
2025年10月24日
2025年10月2日
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元E-girls藤井萩花さんと離婚発表 夫・LEOの「妻の顔タトゥー」に心配
肩部分に「なかなかの大きさ」の藤井さんの横顔のタトゥーを入れている
Smart FLASH
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藤井萩花さん、離婚2カ月前に「お前ぶっ殺すで？」と夫にブチ切れていたか
藤井さんは4月、LEOに「お前ぶっ殺すで？」などとブチ切れたようだとファン
女性自身
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元E-girlsの藤井萩花が離婚報告、夫がひけらかしていた「愛の印」に注目
LEOは肩から左胸にかけて藤井の横顔をデザインしたタトゥーを入れている
女性自身
2024年7月10日
2022年4月28日
2021年2月24日
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元E-girlsの藤井萩花さんが夫・今村怜央の過去に言及「本当にクズだった」
夫・今村怜央の頬をつかんだ写真をアップし、「本当にクズだった」と投稿
日刊スポーツ
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過去に不倫報道の今村怜央が意味深発言「酷いクズだった俺」
22日、「酷いクズだった俺」を更生させてくれたとして、SNSで妻に感謝した
スポーツ報知