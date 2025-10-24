元ＡＫＢ４８の板野友美が２３日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「友ｃｈｕｂｅ【板野友美】」を更新した。

板野は、視聴者の「モヤモヤ」を紹介しつつ、自身の「最近のモヤモヤ」も告白した。

「こないだね。モヤモヤしたことで言うとね。タクシー乗っててね？」と同乗していたスタッフと回想。「子どもの幼稚園の迎えの時間が迫ってたから『ちょっと、急いでください』みたいな言ってて。『道もこういうルートで行ってください』みたいに言ったのに、運転手さんが間違えちゃった」と振り返った。

「それは（スタッフと）私たちは良かったんだけど。でも『何分までに着かないとバス来ちゃう』みたいな話を（スタッフと）していたら、たぶん運転手さんも焦ったのか分かんないけど。怒りだして『ここで降りてください！』みたいな感じで」と述懐。

「私たち…。初めてだよね。道路の真ん中で下ろされて…」と、そのタクシーに同乗していたスタッフとともに苦笑した。

板野は「さすがに私たち、そんな怖い口調もしてないし…。（運転手は）機嫌悪かったのかもしれない。お腹空いてたのかな？」と笑いながら振り返っていた。