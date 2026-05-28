タレントの板野友美さんは5月28日、自身のInstagramを更新。美しい背中があらわになったドレス姿を公開しました。【写真＆動画】板野友美の美背中「赤可愛い！ともちん赤似合う」板野さんは「新作赤も可愛いよ載せすぎ祭り」とつづり、11枚の写真と1本の動画を投稿。真っ赤なキャミソールドレスを着た姿です。1枚目の写真と動画では、美しい背中が見えています。赤いサングラスを掛けて、かわいらしいポーズと表情をした姿も見ら